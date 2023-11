Aquest dissabte, l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) anticipa condicions meteorològiques anticiclòniques a gran part del país, amb boires matinals i temperatures fredes. EP

El temps anticiclònic, amb boires matinals a àmplies zones del país i temperatures fredes, que pujaran a l'interior sud-est i que baixaran al nord-oest marcaran aquest dissabte, segons l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), que destaca que el vent i els fenòmens costaners posaran en risc o risc important Girona i Balears.

Així, Girona, Mallorca i Menorca tindran avís taronja (risc important) per fenòmens costaners provocats per vents del nord i del nord-oest, de 55 a 75 quilòmetres per hora (força 7 o 8) i onades de fins a 8 metres d'alçada màxima. A més, aquestes mateixes províncies tindran risc (groc) per vents del nord amb ratxes de fins a 80 quilòmetres per hora.

En general els vents amb les ratxes més fortes bufaran a l'Empordà i Menorca, encara que tindran intervals de vent fort al baix Ebre i als Pirineus. A més, les boires afectaran al matí l'interior de Galícia, l'altiplà Nord i l'entorn del País Basc.

A la resta, a la Península i les Balears es preveu una situació anticiclònica, amb predomini cels poc ennuvolats o amb núvols alts. Tot i això, es donaran cels ennuvolats a l'extrem nord, amb possibilitat de precipitacions, en general febles, més probables al matí al Cantàbric oriental, que en general tendiran a remetre i s'aniran obrint clars.

A la cara nord del Pirineu de Lleida podran ser de neu i s'esperen intervals ennuvolats als litorals de Catalunya i de les Balears, on no es descarta algun xàfec ocasional.

A les Canàries s'esperen cels ennuvolats amb probables pluges disperses i xàfecs a la tarda, més abundants a les illes muntanyenques.

Les boires matinals s'estendran a les zones de muntanya de l'extrem nord, a l'altiplà Nord, a les depressions del nord-est, baixos Tajo i Guadiana i alt Ebre, més extenses i persistents a l'interior de Galícia, l'altiplà Nord i entorn del País Basc interior.

Les precipitacions seran en forma de neu als Pirineus a partir de 1.400 a 1.600 metres d'alçada encara que al final del dia la cota de neu baixarà a 1.200 o 1.400 metres.

Les temperatures màximes pujaran al sistema Central ia l'interior sud-est i baixaran a l'interior nord-oest, als Pirineus ia l'àrea mediterrània oriental. Les mínimes augmentaran als interiors del sud-est i del nord-oest així com al sistema Central i baixaran als Pirineus i al centre i nord.

Les gelades seran febles i disperses a zones de l'altiplà i seran més intenses a l'entorn dels Pirineus que poden arribar a forts al nord de Lleida.

Els vents bufaran del nord-oest al terç oriental peninsulari a les Balears, i hi haurà intervals de fort a l'Empordà i del nord-est a les Balears. En menor mesura bufaran forts al baix Ebre. Mentrestant, a l'Estret bufarà vent del ponent i rolarà a llevant, a Alborán. Al quadrant nord-oest hi haurà vents amb intervals de forts, sobretot al litoral nord de Galícia ia les Canàries els vents alisis bufaran fluixos.