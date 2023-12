La revista britànica Monocle destaca l'atractiu global de Girona. CatPress

Girona ha obtingut un lloc privilegiat a l'escenari internacional en ser reconeguda per la influent revista britànica Monocle com una de les millors ciutats del món per viure-hi. La ciutat catalana no només es destaca pel rendiment excel·lent del seu club de futbol a la lliga espanyola, sinó que també figura entre les 25 millors ciutats petites per residir, ocupant la respectable posició 14. Naha, Japó, encapçala la llista, mentre que Santander, Espanya, se situa al segon lloc.

L'ESPORT I LA POLÍTICA HAN AJUDAT?

Aquest prestigiós reconeixement arriba en un moment en què Girona experimenta un auge significatiu. No només es troba a la segona posició de la primera divisió espanyola de futbol, sinó que també ha rebut el reconeixement de 'Polític' al president Puigdemont, que figura com un dels polítics més influents de l'any. Aquest doble èxit contribueix al creixent atractiu de la ciutat, tant a nivell esportiu com polític.

LÍDER EN QUALITAT DE VIDA A ESPANYA

Girona lidera un estudi elaborat per investigadors de l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (IVIE), posicionant-la com a ciutat amb la millor qualitat de vida a Espanya. Aquesta anàlisi avalua condicions socioeconòmiques en 73 àrees urbanes funcionals al país, destacant Girona per sobre de ciutats renomenades com Eivissa, Barcelona i Madrid. La ciutat es consolida com un entorn propici per a una vida plena i satisfactòria.

DESTINACIÓ TURÍSTICA

No només és reconeguda a nivell nacional, sinó que Girona ha estat escollida per The Guardian com una de les deu millors ciutats europees per a una escapada. El patrimoni cultural de la ciutat, que inclou la catedral majestuosa, l'arquitectura modernista i el Museu d'Història dels Jueus, ha captat l'atenció de periodistes especialitzats en viatges. Les seves recomanacions destaquen la riquesa cultural que Girona ofereix als visitants.

En resum, Girona emergeix com una ciutat estel·lar a l'escenari mundial, consolidant la seva posició com a lloc atractiu per viure i visitar. Amb reconeixements a l'àmbit esportiu, polític, qualitat de vida i turisme, Girona es destaca com una destinació completa i captivadora.