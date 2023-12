Foto: @EP

El Patronat de la Fira de Girona ha decidit anul·lar la pista de gel, prevista a partir d´aquest 23 de desembre fins al 7 de gener, per la situació actual de sequera a Catalunya , ha informat en un comunicat d´aquest dimecres.

Segons ha avançat el Diari de Girona , el Patronat ho ha aprovat a la reunió d'aquest dimecres al matí com a mesura per combatre la sequera. Fonts de la Fira han explicat que la pista "encara no estava instal·lada", i que es fa des de fa 17 anys, però que en aquesta edició s'ha optat per anul·lar-la a causa de la sequera.

La institució "en un primer moment" va advocar per adaptar la pista a la situació amb un pla per reduir l'aigua necessària un 40% en dos anys amb la reducció de la làmina de gel, informa en un comunicat.

Ha defensat que l'anul·lació és una "mesura socialment responsable i necessària, per compromís i exemplaritat", davant d'una sequera que ha qualificat de greu.

Segons s'indica a la web de la Fira, es tracta d'una "pista de gel natural de 800 metres quadrats i un tobogan de 2,5 metres d'alçada, 27 metres de llargada i amb 3 carrils per baixar en trineu".