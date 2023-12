El Xalet Soler. Foto: Aj. de Girona

L’Ajuntament de Girona ha aprovat treure a licitació les obres de reforma del Xalet Soler per convertir-lo en la Casa de la Tecnologia. Avui, la Junta de Govern Local ha donat llum verda a la primera fase dels treballs que tenen un cost d’1.4 milions d'euros i que tenen com a objectiu transformar aquest equipament en l’epicentre de la divulgació científica de la demarcació. A l'espai hi haurà el Museu de les Matemàtiques, un laboratori d'innovació social i disposarà d'un espai dedicat a usos educatius i comunitaris.

L’equipament estarà pensat per a la ciutadania i enfocat a potenciar sectors econòmics que poden contribuir en el desenvolupament de la ciutat en el futur. El projecte, redactat pel Consell Comarcal del Gironès i validat pels serveis tècnics municipals, preveu que les instal·lacions de l’edifici siguin eficients energèticament i ambientalment, amb la intenció d’arribar a un consum d’energia gairebé zero.

Ara es farà la primera fase del projecte. En concret, es reformarà l’edifici principal i s’hi instal·laran els elements necessaris per fer-lo accessible per a tothom. Per guanyar espai i comoditat, tant les escales com els ascensors i lavabos accessibles es construiran en un lateral de l’edifici. En una segona fase, es preveu aixecar una sala polivalent annexa a l’edifici principal.

Del xalet original se’n conservaran l’estructura exterior, la façana, i elements d’interès i d’ofici, com puguin ser els balcons i terrasses, els objectes de ferro forjat o ceràmica, així com la xemeneia de la planta principal. També es respectaran les quatre plantes actuals, que tindran un total de 732 m2 de superfície útil i 974 m2 de superfície construïda.

Cal destacar que el projecte s’ha redactat amb criteris d’eficiència energètica i ambiental, per tal d’arribar a un consum d’energia gairebé zero. Entre altres aspectes, l’edifici comptarà amb plaques fotovoltaiques i un sistema de climatització per terra radiant amb producció de calor per energia geotèrmica. La il·luminació interior també serà eficient gràcies a l’aprofitament de la llum natural i a la instal·lació de lluminàries de LED i de detectors de presència en espais d'ús ocasional. A banda, s’aïllaran tots els tancaments, les obertures seran del tipus passivhaus i es renovarà l’aire per aconseguir la distribució de la calor. També serà eficient quant a gestió de l’aigua, ús de materials, generació de residus, adaptació al canvi climàtic i protecció de la biodiversitat.

El Xalet Soler es va construir entre els anys 1940 i 1941 i és obra de Ricard Giralt. La casa ocupa una parcel·la de 2.626 metres quadrats, amb 775 metres quadrats de superfície construïda i l’edifici està catalogat per l’Ajuntament gironí.