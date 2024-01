Foto: Ajuntament de Girona

L’Ajuntament de Girona ha posat en marxa avui AparcaR, la nova app per estacionar a la zona verda i blava de la ciutat. Es tracta d’una plataforma que permet, principalment, realitzar el pagament en línia a través del telèfon mòbil. Durant aquests primers dies, s’està fent un control per tal que tot funcioni correctament i pot haver-hi alguna incidència. Davant d’això, cal recordar que es poden utilitzar els parquímetres que hi ha repartits per les zones verdes i blaves.

A partir d’ara, la ciutadania que vulgui pagar la zona verda i blava en línia haurà de descarregar-se de forma gratuïta l’aplicació AparcaR. Aquesta està disponible tant per al sistema Android com per al sistema iOS d’Apple. El seu ús és molt senzill, un cop s’hagi aparcat el vehicle, s’ha d’obrir l’app AparcaR. Gràcies al sistema de geolocalització del telèfon mòbil, l’aplicació localitza el carrer on s’està i la tarifa corresponent si és zona verda o blava.

Un dels avantatges d’aquesta eina és que t'avisa abans d’excedir el temps màxim d’estacionament. Pots decidir quan rebre l’avís, des de 5 minuts abans a una hora abans. També et permet consultar els consums mensuals, enviar els rebuts a una adreça de correu electrònic o anul·lar les denúncies.

La diferència entre aquesta app i l’actual és que en comptes de posar el temps que es vol tenir el cotxe aparcat, ara s’ha de posar l’hora d’inici i parar l’estacionament una vegada finalitzat.

Per tal d’informar a la ciutadania sobre aquest canvi, s’han posat adhesius en els parquímetres amb la informació del canvi de sistema i un QR per descarregar-se l’aplicació. També s’ha fet difusió a través del web de l’Ajuntament de Girona i les xarxes socials.