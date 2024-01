Cavalcada dels Reis Mags a Girona @Aj. de Girona

Aquest any 2024, l'arribada de Ses Majestats a Girona es produirà el divendres 5 de gener al Campament Reial que s'ubicarà al Parc de la Devesa, al Camp de Mart, de 15.45 a 18 h.

Els gironins podran veure els tres Reis i tot el seu seguici de prop en aquest punt, i seguir-los fins a La Copa, on es farà el gran acte final. Hi haurà conduït pel mag Naj-Mandin i la carbonera major, Tem-Noch. Durant l'acte, les 6 bandes musicals participants a la cavalcada tocaran totes juntes la cançó dels Tres Reis, i l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, en representació de la ciutat, donarà la benvinguda a Ses Majestats.

Aquell mateix dia, les propostes començaran molt abans, al matí, quan diversos grups de personatges reals faran actuacions a tots els barris de Girona amb la intenció d'apropar la màgia al conjunt dels nens i nenes de la ciutat.

Canvi de recorregut

La cavalcada de Reis de Girona canviarà una part del recorregut aquest 2024. L'inici i el final de la rua no variaran, però a partir del carrer del Mestre Francesc Civil el seguici reial de Melcior, Gaspar i Baltasar es desviarà cap al carrer de Santa Eugènia i la plaça del Marquès de Camps en lloc de seguir cap a la plaça del Poeta Marquina, la ronda de Sant Antoni Maria Claret i el carrer de Joan Maragall. El nou recorregut està acordat entre els organitzadors -Ajuntament de Girona i Confraria de Jesús Crucificat - Manaies de Girona- i està motivat per la disponibilitat d'efectius policials per dur a terme el recorregut previst inicialment, ja que requeria més talls de circulació i regulació de trànsit.

Així doncs, el recorregut definitiu que es farà el dia 5 de gener a partir de les 18 h serà el següent: Camp de Mart (sortida), rotonda de Joaquim Vayreda; carrer de Caterina Albert; plaça de Prudenci Bertrana; plaça de Miquel de Palol; carrer del Mestre Francisco Civil; carrer de Santa Eugènia; plaça del Marquès de Camps; carrer d'Álvarez de Castro; plaça de l'Hospital; plaça de Pompeu Fabra; vial oest de la plaça de Catalunya; avinguda de Sant Francesc; carrer de Santa Clara; plaça de la Independència; avinguda de Ramon Folch; rotonda del Rellotge; passeig de la Devesa i esplanada de la Copa (final).

Amb aquest canvi també es modificarà lespai reservat per a persones de mobilitat reduïda durant la desfilada. Amb l'anterior recorregut aquest punt estava ubicat davant de l'Estació Espai Jove i amb el nou recorregut estarà situat molt a prop, entre els números 11 i 13 del carrer de Santa Eugènia, al costat de l'entrada al pàrquing de la plaça de Joan Brossa.

Hi haurà un punt silenciós per a persones amb sensibilitat acústica. Estarà situat al gir entre el carrer del Mestre Francesc Civil i el carrer de Santa Eugènia.