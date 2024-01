Un dels vehicles de l'empresa. Foto: Aj. de Girona

L’Ajuntament de Girona ha anunciat que obre un expedient a Girona+Neta, l’empresa concessionària del servei de neteja i gestió de residus de la ciutat per estudiar si s’escau sancionar-la. La decisió del govern municipal s’ha pres després de comprovar que els dies de Nadal no s’ha efectuat el servei establert, cosa que ha comportat una gran acumulació de residus tant als entorns de les illes de contenidors com a les papereres i a la via pública.

En concret, des del 22 de desembre fins al 2 de gener no es van fer 304 dels 1.398 serveis programats, un 22% dels que pertocaven. Això inclou que no es van realitzar el 31% dels serveis de neteja viària (209 de 668), el 14% dels de recollida de residus (75 de 544) i un 11% dels serveis comuns (20 de 185).

El dia de Nadal només es van realitzar 87 dels 143 serveis programats (un 61%) mentre que l’1 de gener se’n van efectuar només 59 del 140 que pertocaven (un 42%).

S’espera que passades les vacances de Nadal el servei torni al seu funcionament regular. De la mateixa manera, l'Ajuntament i Girona+Neta seguiran treballant per millorar el servei tal com es va acordar en la modificació del contracte aprovada fa tres setmanes pel Ple municipal.