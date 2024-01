La cadira de rodes. Foto: Aj. de Girona

L’Ajuntament de Girona ha adquirit una cadira de rodes tot terreny, coneguda amb el nom de Joëlette. Aquesta estarà a disposició de totes les escoles i instituts de la ciutat per fer possible que l’alumnat amb mobilitat reduïda pugui fer totes les excursions i sortides al medi natural amb la resta de companys i companyes de l’aula.

“La compra d’aquesta cadira respon al nostre compromís com a Ajuntament per facilitar l'escola inclusiva. Serà una oportunitat perquè la mainada amb mobilitat reduïda pugui gaudir amb els seus companys i companyes de les experiències que ofereix el medi natural”, ha explicat la regidora d’Educació de l’Ajuntament, Queralt Vila.

La Joëlette és un tipus de cadira tot terreny amb una sola roda que, amb l’ajut de 2 persones acompanyants, permet que les persones amb discapacitat o mobilitat reduïda puguin practicar senderisme. Com a tal, es tracta d'una eina inclusiva que permet a tothom l'accés a entorns naturals i espais no urbanitzats que, per les característiques de les seves pistes, camins i senders, no es poden usar les cadires convencionals motoritzades o altres. La cadira va acompanyada d’un parell de braços, un arnès de pit, un reposacaps, un parell d'empunyadures laterals i una bossa d'emmagatzematge i és apta per portar tant infants com persones adultes.

A l'estiu la cadira de rodes estarà disponible per als casals municipals. A més, des del consistori s’estudiarà la possibilitat de cedir-la a entitats de la ciutat que la necessitin. En cas d’haver-hi una alta demanda, es plantejarà la possibilitat de comprar-ne una altra.

La cadira es guardarà al Pavelló Municipal Girona - Fontajau, ja que està molt ben ubicat per a les sortides de descoberta de l’entorn proper pel parc de les Ribes del Ter. A més, és un punt de fàcil accés en autocar per poder-la carregar en cas de fer excursions fora de la ciutat.