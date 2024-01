Veïns de Girona, en una de les oficines de la ciutat. Foto: Aj. de Girona

L’Ajuntament de Girona ha millorat i ampliat l’atenció a la ciutadania. Per una banda, la cita prèvia per realitzar un tràmit deixa de ser obligatòria a partir d'aquest dilluns 15 de gener. Tot i això, es recomana demanar hora per poder tenir una gestió més ràpida i eficient. Alhora, s’oferirà més atenció ciutadana des del Centre Cívic Pla de Palau per respondre a l’alta demanda d’aquest equipament i s’ampliarà l’horari d’estiu de les oficines als barris.

“L'Ajuntament ha de poder facilitar la vida de veïns i veïnes. I aquestes mesures són positives per acostar l'administració físicament a la ciutadania i per reduir les gestions i els tràmits que s'exigeixen. Volem que sigui l'Ajuntament qui s'adapti a les necessitats de la ciutadania i que sigui més present als barris”, ha ressaltat el tinent d’alcaldia i regidor de Gestió de Recursos i Atenció a la Ciutadania.

Des d'avui, doncs, els veïns poden anar presencialment a l’Ajuntament a fer un tràmit sense la necessitat de demanar cita prèvia. Aquesta modalitat funcionarà de dilluns a dijous, de les 8.30 a les 15 h, i el divendres, de les 8.30 a les 13 h.

Fora d’aquest horari –és a dir, a les tardes i els dissabtes al matí-, caldrà seguir demanant cita prèvia per fer tràmits per tal que des del servei es pugui oferir una atenció més òptima. També caldrà demanar-la per anar a les oficines de barris pels mateixos motius.

Igualment, i també per motius d’eficiència en la gestió del servei, es recomana seguir demanant cita prèvia per fer tràmits relacionats amb gestió tributària o recaptació. Aquestes tramitacions es fan des del vestíbul del Teatre Municipal de Girona, al costat del consistori, de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.