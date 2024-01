L’Ajuntament de Girona porta l’exposició interactiva Pantalles: ús o abús?, sobre l’ús abusiu de les pantalles, als instituts de secundària de la ciutat. La mostra, que s’havia pogut veure a la Fira de Girona durant les darreres Fires de Sant Narcís, busca conscienciar el jovent sobre l’ús que fem de les tecnologies, especialment del mòbil, i fomentar-ne usos més saludables. La proposta és itinerant i recorrerà diversos centres fins al mes d’abril, començant per l’Institut Montilivi. La iniciativa ha sorgit de la col·laboració entre l’Ajuntament de Girona, a través de les àrees de Promoció de la Salut i Joventut, i el CIFOG (Escola de Cicles Formatius de Girona).

Cada centre acollirà l’exposició un màxim d’una setmana. Durant aquest període, el professorat introduirà la temàtica a l’aula i tothom tindrà l'oportunitat de participar espontàniament en l'activitat durant els descansos o després de les classes. Aprofitant la mostra, els instituts podran aprofundir en aquest argument a través d’un taller interactiu dinamitzat per una persona professional del sector. L’objectiu és que alumnat i docents tinguin l'oportunitat de prendre consciència de com les pantalles impacten en les seves vides personals. També hi haurà la possibilitat d’organitzar sessions addicionals sobre l’ús de pantalles per als centres o associacions de famílies interessades.

“L’ús de pantalles no és problemàtic, sí l'abús, ja que pot tenir efectes negatius en el benestar i la salut de la persona. És important equilibrar el temps que destinem davant les pantalles i, per tant, cal reforçar la realització d’exercici físic, interacció social i descans. Establir límits i ser conscient de com afecta en el teu dia a dia és la base per mantenir un equilibri saludable”, ha explicat la regidora de Benestar Emocional del consistori, Sílvia Bosch i Agustí, qui ha afegit que “aquesta iniciativa, que es difondrà a través de la comunitat educativa a diversos instituts de Girona, ajudarà a conscienciar el jovent de l’impacte real que té a les seves vides personals".

L’exposició està destinada principalment a l’alumnat del 4t curs d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) i postobligatòria (ESPO), tot i que un cop instal·lada es podrà oferir a la resta de grups classe del centre educatiu. De moment, cinc instituts de secundària ja han fixat una data per col·locar l’exposició a les seves instal·lacions.