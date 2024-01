Girona posarà en relleu el talent local de les dones en l’àmbit de la ciència i la tecnologia durant la celebració de la 5a edició de la Setmana de la Dona i la Nena en la Ciència. L’Ajuntament mostra un any més el seu compromís envers el reconeixement de les carreres científiques i tecnològiques en el marc del Dia Internacional de la Nena i la Dona en la Ciència amb un seguit de propostes que tindran lloc entre el 5 i l’11 de febrer. Durant aquesta setmana, en col·laboració amb diverses entitats i organitzacions, el consistori ha programat taules rodones, ponències, tallers, xerrades i jornades de portes obertes en diversos espais de la ciutat.

Aquest any, la programació se centra a fer valer la trajectòria professional de les dones en l’àmbit de les STEAM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Art i Disseny i Matemàtiques) i les fites assolides per les gironines en aquesta matèria.

“Girona és una ciutat amb molt talent femení i és molt important donar-li la visibilitat que es mereix, sobretot per fomentar la presència de més dones en ciències i tecnologies”, ha remarcat la regidora de Treball, Raquel Robert Rubio.

La Setmana s’inaugurarà el dilluns 5 de febrer amb la taula rodona “Emprendre en femení en l’àmbit STEAM”, en què diverses emprenedores d’aquest àmbit reivindicaran el talent de les dones per a la creació i la consolidació d’empreses i posaran en valor el lideratge femení. L’activitat tindrà lloc a les 18 h a la Sala Polivalent del Centre Cultural La Mercè i comptarà amb la col·laboració de l’Associació d'Empreses de Noves Tecnologies de Girona (AENTEG).

El mateix dia, les Biblioteques de Girona estrenaran un espai dedicat a la temàtica. Fins al 29 de febrer, els equipaments faran un recull de llibres i materials audiovisuals per visibilitzar i reconèixer les grans aportacions que han fet al llarg dels anys les dones en l’àmbit de les STEAM, promoure la igualtat de gènere i impulsar les vocacions científiques i tecnològiques.

L’endemà, dia 6 de febrer, a les 10 h, el Centre Cultural La Mercè acollirà la jornada “STEAM apostant pel futur”. La proposta començarà amb dues ponències sobre la invisibilització que històricament han patit les dones en l'àmbit de les STEAM i continuarà amb la presentació de l’exposició “Dones en (re)cerca”, que comptarà amb la presència de científiques gironines que fan recerca en ciència a la Universitat de Girona i que explicaran el seu projecte. L'acte acabarà amb la taula rodona “Estudis STEAM, més enllà d'una professió”, en què diverses professionals explicaran en primera persona les oportunitats laborals que ofereixen aquests sectors. Aquesta activitat està adreçada a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO, batxillerat i formació professional de Girona.

També el dia 6 arrencarà precisament la mostra al carrer “Dones en (re)cerca”. Fins al 27 de febrer, els opis de la via pública de la ciutat es transformaran en una exposició a l’aire lliure que donarà visibilitat a diverses investigadores, veïnes de Girona, per reconèixer el paper i les aportacions de les dones científiques del nostre territori.

Pel que fa als tallers d’experimentació, el dimecres 7 de febrer i el dissabte 10 tindran lloc dues ludoteques per impulsar l’aprenentatge de les STEAM a través de jocs científics i matemàtics, de construccions i estructures, de jocs de taula, recursos educatius pedagògics o llibres científics, entre altres. La ludoteca del dia 7 es realitzarà al Centre Cívic Pla de Palau, de 17 a 19 h, mentre que la ludoteca del dia 10 tindrà lloc a La Marfà, de 10.30 a 12.30 h. Les dues propostes s’adrecen a nenes i nens de 7 a 12 anys.

La programació seguirà el dijous 8 de febrer, a les 19 h, amb la projecció de la pel·lícula Madame Curie, de Marjane Satrapi, al Cinema Truffaut, una activitat que forma part del cicle “STEAM en pantalla”.

L’endemà, el divendres dia 9 de febrer, de 15 a 19 h, tindrà lloc una jornada de portes obertes a l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI), que té com a finalitat promoure, desenvolupar, gestionar, transferir i difondre la recerca biomèdica, coneixement científic i tecnològic, la docència i la formació en l’àmbit de les ciències de la vida i de la salut, principalment a l’entorn de Girona. L’IDIBGI forma part del sistema CERCA de centres de recerca de la Generalitat de Catalunya, i està vinculat a les principals institucions sanitàries gironines, com l'Hospital Josep Trueta de Girona i l'Hospital Santa Caterina de Salt.

Finalment, les propostes de la Setmana de la Dona i la Nena en la Ciència acabaran el dia 10 de febrer amb la ludoteca STEAM i dues activitats organitzades per les Biblioteques de Girona. A les 10.30 h, a la Biblioteca Ernest Lluch hi haurà una sessió de contacontes infantil amb tres contes per fomentar la llibertat, el respecte i la igualtat de gènere, pensada per a infants de 3 a 12 anys i famílies. Seguidament, a les 12 h, el mateix espai acollirà una xerrada sobre salut digestiva amb la nutricionista i experta en Psico Neuro Immuno Endocrinologia Neus Elcacho.