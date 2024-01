La façana de l'escola. Foto: Aj. de Girona

L’Escola Joan Bruguera de Girona tindrà un entorn escolar segur, saludable i jugable a partir de la setmana que ve. El carrer dels Artillers passarà a ser una via pacificada i això possibilitarà el seu ús com a espai d’estada i de passeig per a l’alumnat del centre educatiu i les seves famílies, així com per als veïns i veïnes del barri.

“Amb aquesta mesura oxigenem l'entorn de l'escola, un dels centres educatius de primària que es troba més afectat per la contaminació atmosfèrica i acústica a la ciutat, amb els problemes que això genera en la mainada. Estem contents de poder anunciar aquesta mesura que hem treballat conjuntament amb tots els actors implicats”, ha subratllat la regidora d’Educació, Queralt Vila Vergés.

Les obres per condicionar el carrer començaran el dilluns 22 i es preveu que el divendres 26 ja es pugui utilitzar plenament el carrer dels Artillers com a zona pacificada. Al llarg de la setmana hi poden haver incidències en la circulació derivades de les tasques que s’han de portar a terme. Concretament, els treballs que s’han de fer a la via consisteixen en la retirada de la senyalització existent i en la instal·lació d’elements de formigó per impedir el pas de vehicles. Les places reservades per a l’hotel Ultònia i les de càrrega i descàrrega es traslladaran a la Gran Via de Jaume I.

La iniciativa s’ha pres de mutu acord entre el consistori, la comunitat educativa de l’escola, l’associació de veïns i veïnes del barri i l’hotel Ultònia i resol part dels aspectes que es va detectar que calia millorar en l’estudi del camí segur a l’Escola Joan Bruguera redactat el 2019. El document assenyalava que la manca de pacificació i l’elevat nivell de trànsit existent al voltant de l’escola comportava diverses externalitats negatives des del punt de vista de la seguretat viària, la qualitat de vida i el foment de l’autonomia dels infants en els seus desplaçaments casa-escola, com la contaminació, el soroll o l’excés de velocitat. També s’assenyalava que el repartiment de l’espai públic no era equitatiu, ja que el vehicle privat disposava de diversos carrils de circulació i espai per estacionar, mentre que l’espai per al vianant i/o la bici era més reduït.



Aquest nou entorn escolar segur, saludable i jugable se suma als dos que s’han engegat aquest curs escolar a les escoles Cassià Costal i Marta Mata i a les millores en els camins escolars segur de l’Escola Montjuïc, l’Escola Migdia i el FEDAC Sant Narcís.