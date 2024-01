Foto d'arxiu de la ciutat de Girona

La ciutat de Girona ha crescut amb 1.654 habitants en un any, del 2022 al 2023. En data 1 de gener de 2023, la dada oficial més recent que es té, la ciutat tenia 104.320 veïns i veïnes empadronades, mentre que l’any anterior n’eren 102.666. Això representa un creixement de l’1,61%. Aquestes són algunes de les dades que s’han aprovat avui en el Ple amb la rectificació del Padró Municipal d'Habitants, el document oficial de les dades d’habitants de la ciutat revisat.

Durant l’any 2022 es van produir 9.774 altes al padró i 8.130 baixes. Pel que fa a les altes, 4.957 procedien d’un altre municipi de Catalunya i de la resta de l’Estat i 3.195 de l’estranger. Les altres altes corresponen a 782 naixements i 840 casos d’omissió. Aquest darrer cas es refereix a persones que no constaven en cap altre municipi i que vivien a Girona sense estar-hi empadronades.

De les persones vingudes d’altres municipis catalans, 3.053 procedien de la província de Girona; 956, de Barcelona; 69, de Tarragona, i 65, de Lleida. De l’Estat, es van empadronar a Girona 814 persones.

Pel que fa a les persones provinents d’altres països, 717 provenien d’Hondures, 395 del Marroc, 356 de Colòmbia i 302 d’Ucraïna. Aquesta última dada destaca, ja que en els anys anteriors aquest país no estava a dalt del rànquing.

D’altra banda, dels 8.130 habitants que es van donar de baixa durant el període analitzat, 4.801 persones va ser per anar a viure a altres municipis de Catalunya o de l’Estat i 214 per anar a viure a l’estranger. La resta es tracta de 810 defuncions, 1.707 per inscripció indeguda, 584 per caducitat i 14 per duplicitat.

Cal especificar que les baixes per inclusió indeguda es duen a terme per dos motius: per no haver renovat el padró, o bé perquè ja no resideixen en aquell domicili i les noves persones residents a l’habitatge, o el mateix ajuntament, inicien el procediment de baixa. En aquests casos també s’hi inclouen les revisions de les persones empadronades al Centre d’Acolliment i Serveis Socials La Sopa.