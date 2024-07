Girona, contra els incívics que llencen escombraries fora dels contenidors

Una agent de l'Ajuntament de Girona. Foto: Aj. de Girona

L'Ajuntament de Girona ha intensificat el control sobre l'incivisme relacionat amb la incorrecta disposició d'escombraries. Els agents ambientals s'enfoquen en punts coneguts on s'acumulen residus a la via pública per diverses raons, per tal de conscienciar la ciutadania sobre els problemes de salubritat que aquestes accions poden causar.

Principalment, es monitoregen els contenidors de residus situats als límits del municipi. Aquests llocs solen estar desbordats perquè persones de fora o del mateix municipi, que usen el sistema de porta a porta, llancen les escombraries allà. Aquestes àrees són freqüentment amagades i de baixa afluència. Exemples d'aquests punts són l'estació de servei de Pont Major, els polígons de Domeny, el Mas Xirgu, l'Avellaneda i diversos punts del barri de Pedret i Girona Est. Dipositar residus a un contenidor incorrecte segons el model de recollida del barri pot resultar en multes de fins a 600 euros.

A més, a barris amb el sistema porta a porta recentment implementat, s'ha observat que les persones segueixen deixant escombraries on abans hi havia grups de contenidors. També s'han detectat papereres desbordades amb bosses d'escombraries, impedint-ne l'ús adequat. En aquests casos, els agents ambientals aixequen actes als infractors. Deixar escombraries fora dels contenidors pot comportar sancions de fins a 600 euros i deixar-les en papereres públiques o en llocs no designats, 500 euros.

Així mateix, es controla el dipòsit de residus voluminosos com a mobles, matalassos o electrodomèstics a la via pública, infracció que pot ser sancionada amb fins a 12.000 euros. És important recordar que es pot sol·licitar gratuïtament la recollida d'aquests residus trucant al 972 244 400, i en menys de 48 hores es recolliran els elements al lloc acordat.

El 2023, els agents ambientals van aixecar 107 actes per deixar escombraries fora dels contenidors, mentre que el 2024 se n'han aixecat 23 fins ara. En anys anteriors, es van aixecar 116 actes el 2022 i 402 el 2021.