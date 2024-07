Girona organitza un programa d'activitats pel mes d'agost i mig setembre

Foto: Ajuntament de Girona, Canva Pro

L’Ajuntament de Girona, a través de l’Àrea de Promoció Econòmica, ha organitzat aquest any una trentena d’activitats durant el mes d’agost i la primera quinzena de setembre. Es tracta d’una nova programació gratuïta, accessible i de proximitat que busca acostar la cultura i el gaudi al conjunt de la ciutadania. La llista d'activitats, que s’allarga fins a la represa del curs escolar, inclou sessions de cinema a la fresca, actuacions de cantautors/es en català, activitats infantils, visites guiades sensorials o sessions de ioga a l'aire lliure, entre altres. Algunes de les activitats requereixen inscriure’s prèviament a través del web girona.cat/agenda.

“Aquest programa reflecteix el nostre compromís amb la promoció econòmica i el suport al teixit local, fomentant la participació activa de tots els ciutadans i ciutadanes. Volem una Girona viva i dinàmica, on tothom tingui accés a activitats de qualitat que enforteixin el nostre patrimoni econòmic i social”, ha explicat la regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Girona, Gemma Geis i Carreras.

Sota el lema “Viu l’estiu a Girona”, la iniciativa pretén que els gironins i gironines disposin d’un ventall d’activitats de qualitat en un període de l’any en què l’oferta de propostes sol ser reduïda. També busca enfortir el teixit comercial i social de la ciutat i, alhora, dotar de valor el seu patrimoni artístic, gastronòmic, cultural i natural.

Un dels valors de la programació és la proximitat, ja que totes les activitats que s’han organitzat garanteixen el seu compromís amb la llengua catalana i la diversitat del territori. En aquest sentit, s’ha procurat que les empreses proveïdores siguin Km0, sempre que ho permeti l’àmbit d’especialitat del servei.

Per exemple, el cicle de cantautors “Veus del paisatge” inclou propostes d’arreu dels Països Catalans, des de les Illes Balears fins al País Valencià, passant per la Catalunya Central; els tastos, de productes del territori, fomenten la sobirania alimentària, i les activitats d’oci, salut i benestar són conduïdes per professionals de Girona ciutat i demarcació.

A més, la iniciativa també aposta per l’accessibilitat, amb activitats adaptades per a persones amb diversitat funcional. Algunes de les visites guiades compten amb professionals de la llengua de signes catalana o audiodescripció per a persones amb discapacitat visual, i també hi ha itineraris pensats per a persones amb mobilitat reduïda.

Per tal d’arribar a tothom, les activitats es desplegaran en diversos barris de Girona, combinant els espais urbans amb altres de naturals com el parc de la Devesa, el bosc de Palau-sacosta o les Deveses d’en Bru.