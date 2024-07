Girona decideix quina serà la temàtica del proper Festival MOT 2025

Foto: Generalitat

L’amor serà el tema que regirà les converses i les activitats de la propera edició del MOT, que tindrà lloc del 20 al 22 de març a Girona i del 27 al 29 de març a Olot i estarà comissariat per l’escriptora Montse Barderi. En concret, el Festival de Literatura de Girona i Olot explorarà les relacions sexoafectives a través de la literatura sota el títol “Més noms per a l’amor”.

La comissària del Festival MOT 2025, Montse Barderi, explica la intenció de la propera edició del festival partint d’un vers de Maria-Mercè Marçal: “un altre nom, si us plau, per a l’amor”. Segons Barderi, aquest vers ens indica que ens calen altres models d’amor que els heretats i, a la vegada, reivindica la nostra fe en el llenguatge per arribar a nous terrenys que ampliïn o redefineixin l’amor.

Barderi també diu que “malgrat tantes accepcions i possibilitats, sí que sabem que hi ha un nom per a l’amor que és un oxímoron: el maltractament. Per això, la definició aristotèlica de l’amor com l’encontre entre persones nobles que es fan mútuament el bé segueix travessant els segles carregada de llum”.

Així, el festival MOT 2025 vol trobar tants noms com sigui possible per a l’amor i, amb aquesta finalitat, el tractarà des de diferents perspectives: la passió, l’amor contrariat, l’amor queer, l’amor en les diferents edats de la vida, l’amor en una societat hipersexualitzada i exhausta, l’amor i la IA, o el debat que hi ha a l’entorn de qüestions tradicionalment relacionades amb l’amor com és la fidelitat.

Per això, l’edició d’enguany convidarà novel·listes nacionals i internacionals que han escrit sobre l’amor des de diferents perspectives i punts de vista i que ompliran les ciutats de Girona i d’Olot de converses literàries entre el 20 i el 29 de març de l’any vinent.

Aquest 2025, el MOT arribarà a la seva onzena edició amb un públic ja consolidat i mantenint la seva essència i la voluntat d’apropar autors i públic. L’esdeveniment està organitzat per l’Ajuntament de Girona i l’Ajuntament d’Olot amb el suport de la Diputació de Girona i del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Comissariat

Montse Barderi (Sabadell, 1969). Escriptora, especialista en estudis de gènere, filòsofa, periodista cultural i articulista d’opinió. És autora de tretze llibres que inclouen novel·les, llibres de filosofia pràctica i literatura infantil i juvenil, i ha estat traduïda a diversos idiomes. És patrona fundadora de la Fundació Maria-Mercè Marçal. Ha rebut el Premi Prudenci Bertrana de Novel·la 2019. Ha fet de comissària de l’Any Teresa Pàmies per a la Institució de les Lletres Catalanes.

És coordinadora de Sabadell, Capital de la Cultura Catalana 2024. Aquest darrer any ha col·laborat al programa “Planta baixa”, de TV3; a la secció “Tribuna”, del Punt Avui; a l’“Aquí, Catalunya”, de la Cadena Ser, i a La Maleta de Portbou, revista d’humanitats i economia. Pel que fa a l’amor ha publicat el llibre de filosofia divulgativa El amor no duele (Urano, 2016) i Manual d’amor aristotèlic per a dones del segle XXI (Destino, 2020).