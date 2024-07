Girona vol formar part de la xarxa de ciutats amigues de la gent gran

Foto: Europa Press / Canva Pro

Girona sol·licitarà unir-se a la Xarxa de Ciutats i Comunitats Amigables amb la Gent Gran de l'Organització Mundial de la Salut (OMS). Així, la ciutat es vol connectar amb diverses ciutats i comunitats globals per intercanviar informació, coneixements i experiències, per tal de crear entorns físics i socials favorables a l'envelliment. L'objectiu és planificar una ciutat preparada per fer front a l'envelliment de la població, seguint els estàndards de qualitat de vida de l'OMS i de manera participativa amb la ciutadania.

Aquest dilluns 29 de juliol es presenta la sol·licitud al Ple municipal ordinari per integrar-se a la xarxa, cosa que convertiria Girona en el primer municipi de la demarcació a fer-ho.

“Formar part de la xarxa ens permetrà dues coses: per una banda, mostrar el compromís de l'Ajuntament per millorar la vida de la gent gran”. De l'altra, aprofundir en el coneixement de polítiques i bones pràctiques que desenvolupen altres ciutats del món amb la voluntat d'introduir les més adequades a la nostra ciutat”, va afirmar la regidora de Ciutat que Cuida, Gemma Martínez.

El consistori ja està treballant per fer de la ciutat un entorn agradable per a la gent gran. En aquest sentit, s‟ha aprovat un conveni amb el Grup de Recerca, Envelliment, Cultura i Salut del departament de Psicologia de la Universitat de Girona per realitzar un estudi sobre l‟envelliment saludable. Aquest projecte està dirigit per la doctora i experta en envelliment comunitari, Pili Monreal Bosch, i la doctora Lourdes Bermejo, representant de la Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia al “Grup Ciutats Amigables” de l'IMSERSO. Aquest diagnòstic és un pas clau per adherir-se a la Xarxa de Ciutats i Comunitats Amigables amb la Gent Gran.

L'estudi inclou una fase de diagnòstic, l'elaboració d'un Pla d'Acció i la presentació de resultats. Una de les característiques úniques del projecte és la participació de diferents perspectives que proporcionaran una visió global dels àmbits de la ciutat. Es comptarà amb un grup estratègic format per experts, un grup motor de l'Espai Girona Comunitat Inclusiva, que inclou diverses entitats del sector, i el grup futurs sèniors, format per persones de 50 anys i més, que oferiran una visió generacional de la vellesa.

Inicialment, es durà a terme una investigació participativa per identificar les perspectives, valors i necessitats de la gent gran, la gent gran amb discapacitats i aquelles amb dependència.

Es realitzaran 10 grups de discussió amb persones grans autònomes, residents a centres geriàtrics, usuàries de centres de dia i membres de centres de gent gran, així com amb professionals que treballen amb gent gran i professionals de serveis de proximitat com la policia, els farmacèutics i els comerciants.

S'analitzaran diversos àmbits relacionats amb la gent gran: participació social i cívica; mobilitat i transport; accessibilitat i ús dels espais públics i privats; habitatge; serveis socials i de salut; relacions de suport i ajuda mútua; respecte, desigualtats i condicions d'inclusió i comunicació i informació.

Finalment, s'elaborarà un pla d'acció amb propostes diferents a desenvolupar, contemplant l'envelliment com una oportunitat i un motor de promoció i desenvolupament del benestar a la ciutat.