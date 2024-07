Girona anuncia el futur ús del pàrquing de sota les vies del tren

L´alcalde de Girona, Lluc Salellas. Foto: Ai. de Girona

En les properes setmanes, la Generalitat començarà les obres de transformació de l'aparcament situat sota el viaducte del tren, entre el carrer de Santa Eugènia i la travessia del Carrilet , per convertir-lo en una nova plaça. Aquest projecte està vinculat a la xarxa de bus ràpid (BRCat) de la Generalitat, que té com a objectiu millorar i ampliar l'oferta de transport públic.

Dimarts passat 30 de juliol, l'alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar, juntament amb la tinenta d'alcaldia i regidora de Transició Ecològica i Transformació Urbana de l'Ajuntament de Girona, Cristina Andreu i Displàs, i el secretari de Mobilitat i Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, Marc Sanglas, van ser els encarregats de presentar el projecte als mitjans de comunicació i, per extensió, a la ciutadania.

Les obres convertiran l'aparcament a la nova terminal de les línies d?autobús L3 i L4, que connecten Girona i Salt. La remodelació inclou l'eliminació de 42 places d'aparcament de zona blava, que seran reemplaçades per arbres i mobiliari urbà.

Tot i això, es mantindrà el carril bici que passarà per sota de les vies i creuarà la nova plaça. S'hi afegiran noves places de càrrega i descàrrega a la travessia del Carrilet. Així, Girona guanyarà un nou espai públic a tocar de la plaça de Joan Brossa, millorant la circulació de vianants i ciclistes.

"Amb aquestes accions reforcem la cohesió de l'àrea urbana mitjançant una mobilitat sostenible, connectant Girona i Salt de manera directa", va destacar l'alcalde.

Per part seva, en la seva intervenció, Andreu va voler deixar clar que "els veïns i veïnes de la zona guanyen una nova plaça". "La proposta millorarà la convivència entre vianants i bicicletes en aquest tram sota les vies i oferirà una nova terminal de busos que facilitarà la connexió entre barris i la intermodalitat amb el tren", va afegir Andreu.

Per acabar els parlaments, el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Marc Sanglas, va explicar que “treballem per fomentar i millorar el transport públic en termes de tarifes, freqüències i, en aquest cas, infraestructures per fer-les més accessibles”.

La durada prevista de les obres és de 6 mesos, de manera que l'escenari més lògic és que estigui llest el primer trimestre del 2025.