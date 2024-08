Girona anuncia talls de trànsit pel manteniment de la xarxa de clavegueres

Un tram del carrer del Carme. Foto: Google Maps / Canva Pro

Unes obres de manteniment de la xarxa de clavegueram que està realitzant l'empresa pública TRARGISA al carrer del Carme afectaran, durant tres setmanes, la circulació de vehicles en un tram de la via de Girona, segons ha anunciat l'Ajuntament.

En concret, els treballs tindran lloc entre els dies 8 i 30 d'agost, entre els números 11 i 115, i únicament els dies laborables. Les actuacions obligaran a tallar el trànsit entre els immobles 11 i 77, és a dir, des de la pujada de les Pedreres fins al pont de l'Areny .

Durant aquest període, a excepció dels dies 19, 20 i 21, el tall es produirà des de les 8 del matí fins a les 6 de la tarda. Dins aquest horari, es garantirà l'accés i la sortida dels guals, que es farà pel mateix carrer del Carme, ja que s'habilitarà en doble sentit a aquest efecte.

Els dies 19, 20 i 21 d'agost, el carrer es tallarà les 24 hores del dia. El motiu és la reparació de la llosa superior del pou de registre que es troba al carrer i que es troba en mal estat . L'accés als guals es farà amb normalitat, mentre que la sortirà s'haurà de fer pel mateix carrer del Carme, en direcció sud.

Aquestes obres també afectaran la línia L6 del bus (Sarrià de Ter – Girona, Vila-roja) en direcció al centre de la ciutat, cap a Correus/Jutjats. Hi haurà un canvi de recorregut i s'anul·laran les parades de la pujada de les Pedreres i de l'avinguda de Sant Francesc.

L'alcalde destaca els projectes acabats

D'altra banda, Lluc Salellas, alcalde de la ciutat, va destacar que en els 365 dies que el seu equip porta al capdavant de la ciutat s'ha avançat en molts projectes.

Segons l'alcalde, aquest primer any a l'alcaldia ha servit per "arrencar la maquinària municipal" i ha assegurat que "amb un any, s'han tancat carpetes pendents" i que s'han impulsat diversos projectes "que el curs vinent ja donaran resultats". En aquest sentit, l'alcalde ha assenyalat que durant aquest període el govern també ha aconseguit “fites invisibles però importantíssimes que permeten que l'engranatge municipal i, per tant, la ciutat funcionin millor”.