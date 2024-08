La gran millora tecnològica que incorpora la Policia Municipal de Girona

Un agent amb un dels dispositius nous. Foto: Ai. de Girona

La Policia Municipal de Girona reforçarà les tasques de prevenció i patrullatge amb tres agents més al carrer gràcies a la implementació d'una millora tecnològica. A partir d'ara, el personal del cos policial disposarà d'un dispositiu mòbil amb impressora individual que permetrà imprimir les multes a l'instant i traslladar automàticament les dades al sistema informàtic sancionador cada nit.

Aquest programari propi, dissenyat i implementat per l'Ajuntament (a través del Servei de Sistemes i Tecnologies de la Informació), permet agilitzar el treball dels agents i millorar-ne l'eficiència . Fins ara, les sancions s'interposaven a mà i en paper. A més, la informació de cada acta havia de comprovar-se una per una i entrar al sistema de forma manual, cosa que suposava destinar temps dels agents policials a treballs administratius. Cal tenir en compte que la Policia Municipal interposa unes 35.000 multes cada any.

“Des del govern ens hem marcat l‟eficiència dels serveis municipals com un dels nostres objectius, i ho estem aconseguint. En aquest cas, estem traient el màxim de suc dels recursos públics, ja que amb el mateix personal podem tenir la Policia Municipal més hores al carrer, una policia de proximitat que tindrem present als barris”, ha explicat la responsable de Convivència i Seguretat, Silvia Aliu.

Aliu ha destacat també el recent compromís pactat amb el cos policial. “Haver tancat l‟acord amb la Policia Municipal és un abans i un després en la gestió del servei. Ens permet treballar conjuntament i de forma cohesionada per actuar als fronts necessaris, oferir proximitat en el dia a dia i vetllar per la prevenció i la convivència i seguretat a la ciutat”, ha dit.

Gràcies al nou programari, el cos pot reorganitzar el servei i els torns ordinaris i destinar més personal a fer tasques de policia de proximitat. El fet que es tracti d‟un programa propi facilita l‟abocament de la informació al sistema de gestió d‟expedients de l'Ajuntament, entre altres aspectes. També suposa un estalvi econòmic important, ja que no cal adquirir llicències d'un programa extern.

En aquests moments, tots els agents municipals han rebut formació sobre els nous aparells i estan a punt per començar a fer-los servir a partir d'aquesta mateixa setmana.

Des del Servei de Sistemes i Tecnologies de la Informació del consistori també s'està treballant en coordinació amb la Policia Municipal perquè els agents puguin cobrar la multa al moment en casos específics, com ara estrangers no residents al país. A més, tots dos serveis continuen buscant la manera d'optimitzar els processos operatius i administratius de la Policia Municipal amb l'objectiu d'incrementar l'efectivitat del treball policial.