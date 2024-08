Girona presenta la programació dels seus centres cívics per al curs 2024-25

Un detall del cartell promocional. Foto: Aj. de Girona

Els centres cívics de l'Ajuntament de Girona han programat un total de 665 cursos i tallers pensats per a tots els públics durant el curs 2024-25. Com és habitual, la proposta d'activitats s'ha elaborat conjuntament amb les entitats de la ciutat, que enguany organitzen prop del 90% de l'oferta. És una programació extensa i diversa de formats i disciplines diferents; amb activitats per a totes les edats i accessibles per preus, horaris i proximitat física. Entre totes les propostes, s'ofereixen un total de 10.164 places.

L'oferta d'aquest curs és el resultat d'un bon equilibri entre el que programen les entitats, que són molt actives i fan una proposta rica i variada, i els suggeriments dels centres cívics propis, que impulsen nous projectes innovadors, alguns ja consolidats. Aquesta suma contribueix a fomentar la creativitat i la participació, teixir vincles entre els veïns i veïnes i enriquir el nostre patrimoni cultural ”, ha destacat la tinenta de batlia i regidora de Servei a les Persones, Núria Riquelme.

El període de preinscripció a les activitats de la xarxa de centres cívics es posarà en marxa el dia 1 de setembre, i finalitzarà el 15 de setembre. La sol·licitud s'ha de fer a través del sistema d'inscripcions de l'Ajuntament de Girona. El 16 de setembre, en aquelles activitats on la demanda superi l'oferta de places disponibles, es farà un sorteig mitjançant un sistema informàtic aleatori. A partir del 16 de setembre, els alumnes amb plaça rebran un correu electrònic i, a partir del 18 de setembre, començarà el termini per fer el pagament del curs.

El programa de cursos i tallers dels centres cívics arrencarà la setmana de l'1 d'octubre. En total hi ha més de 70 propostes per a nadons, nens, joves i famílies i gairebé 600 activitats per a adults. Com a novetat, durant aquest curs es posaran en funcionament dos nous equipaments cívics a la Xarxa de Centres Cívics. Es tracta del local social de l'AVV de l'Eixample, que cobrirà l'oferta d'activitats adreçades a la ciutadania de la zona, i del nou local social de l'AVV Carme-Vista Alegre, que complementa la programació de les entitats que es realitzava des de les antigues instal·lacions.

“ Els dos nous espais que incorporem aquest any als barris de l'Eixample i de Vista Alegre responen a una de les apostes del govern municipal per aquest mandat, la de garantir una oferta cultural, educativa i de lleure de qualitat a tots els barris de la ciutat”, ha afegit Riquelme.

Les temàtiques dels cursos i tallers seran plurals i giraran al voltant de l'artesania, la creativitat i l'art; la gastronomia; lactivitat física, la vida saludable i el creixement personal; els idiomes; la sostenibilitat, la ciència o laprenentatge en noves tecnologies. Tot i que els cursos i tallers són una part molt important dels centres cívics, aquests també ofereixen una àmplia oferta d'activitats d'altres formats, com ara exposicions, xerrades, documentals o espectacles, entre d'altres.

Per a més informació podeu consultar el llibret de la programació dels cursos i tallers, i la pàgina web dels centres cívics.