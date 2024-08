Girona programa activitats gratuïtes per formar els veïns que estan a l'atur

Foto: Europa Press

L'Ajuntament de Girona ha programat un total de 21 activitats gratuïtes per al darrer trimestre del 2024 , entre setembre i desembre, amb l'objectiu de millorar l'ocupació laboral de la ciutadania . Es tracta del programa de capacitació laboral SMObilitza't del Servei Municipal d'Ocupació (SMO), que cerca oferir eines i recursos a la població per a la recerca de feina, promoure l'autoconeixement i la definició d'objectius laborals concrets i realistes i oferir informació actualitzada dels principals sectors docupació.

“Des de l'SMO tanquem l'any amb la nova programació trimestral de l' SMObilitza't . Oferim eines per garantir que tothom pugui construir un present i un futur millors. Eines actualitzades per assegurar que totes les persones accedeixin a feines de qualitat”, ha destacat la regidora de Treball de l'Ajuntament de Girona, Raquel Robert i Rubio.

Les inscripcions a les activitats ja estan obertes i es poden fer de forma telemàtica a través de l' agenda web del Servei Municipal d'Ocupació, seleccionant el taller al qual es vol assistir. El tret de sortida de la programació serà el 16 de setembre i s'allargarà fins al 16 de desembre.

En funció del seu propòsit, l' SMObilitza't ofereix quatre tipus de càpsules formatives. La primera és FeinaLab, unes sessions pràctiques orientades a adquirir i optimitzar eines, tècniques i recursos per a la cerca de feina. Durant aquesta tardor es treballaran aspectes com ara la utilització de la intel·ligència artificial per transformar el currículum o impulsar la marca personal, saber destacar els punts forts de l'aspirant i acreditar competències, conèixer les millors aplicacions per a la recerca de feina, trobar aquestes ofertes difícils de localitzar o poder afrontar preguntes trampa en una entrevista de feina.

En segon lloc, hi ha Ocupacions amb opcions (O2), que consisteix en converses amb empreses, gremis i associacions del territori per conèixer en primera persona quins són els perfils de demandants i les opcions que ofereixen els sectors generadors d'ocupació al territori. Aquest trimestre, les xerrades seran sobre les oportunitats laborals que ofereix una empresa de cosmètica natural amb seu a Àustria, les vies d'accés i els requisits per treballar al sector públic, el servei extern que fa la recollida de residus a la ciutat Girona+Neta i sobre casos reals de persones i empreses que han trencat estereotips de gènere a l'àmbit laboral.

A la categoria d'Aula de competències, es realitzaran tallers dirigits a la millora de les competències transversals de les persones participants. En aquesta ocasió, les activitats se centraran en trobar maneres de potenciar les competències transversals, en la gestió emocional per a la recerca de feina i en l'ús de la creativitat per trobar feina. A banda, s'ha programat una doble sessió adreçada a més de 45 anys, un dels col·lectius amb més persones en situació d'atur, per aflorar els talents de cadascú i adquirir eines per reinventar-se malgrat l'edat.

Finalment, la quarta tipologia és SMOemprèn, unes sessions adreçades a persones emprenedores per facilitar eines i recursos a l'hora d'iniciar o fer créixer un projecte empresarial, centrant-se en els nous models d'emprenedoria, com ara l'economia social i solidària. Aquest trimestre, l'SMOemprèn inclou sessions sobre les bases que cal tenir en compte per posar en marxa un projecte i les formes jurídiques que poden presentar, la innovació en els àmbits de l'economia social i solidària i de la propietat industrial, les vies de finançament empresarial i sobre comptabilitat bàsica per a professionals autònoms/es.

Podeu consultar les activitats i trobar tota la informació del programa a la web del Servei Municipal d'Ocupació (SMO).