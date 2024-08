Ripoll recorda les víctimes de l'atemptat del 17-A amb un nou monòlit

L'Ajuntament de Ripoll (Girona) ha commemorat aquest diumenge el setè aniversari dels atemptats terroristes del 17 d'agost del 2017 de la Rambla de Barcelona i Cambrils (Tarragona) , i ha inaugurat a la ciutat un monòlit en memòria de les víctimes.

L?homenatge s?ha fet a la plaça de l?Ajuntament de Ripoll, encapçalat per representants del govern municipal, i acompanyat per la música d?una violoncel·lista i desenes de veïns que s?han sumat al record dels atemptats.

El nou monòlit s'instal·la a la mateixa ciutat d'on provenien la majoria dels integrants de la cèl·lula que va cometre els atemptats del 2017, que van deixar un total de 16 morts i més d'un centenar de ferits.

"EN HONOR I MEMÒRIA DE LES VÍCTIMES"

El monòlit, cobert amb una bandera catalana abans de l?acte, l?han destapat l?alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, i una de les víctimes dels atemptats del 17A, Elisabet Caritg. " En honor i memòria de les víctimes dels atemptats terroristes d'agost de 2017" , diu el monòlit, que mostra els noms i cognoms de les 16 víctimes mortals.

Després de destapar el monòlit, s'ha fet una ofrena de flors que han iniciat víctimes dels atemptats i que han continuat representants de l'Ajuntament de Barcelona i d'altres institucions, entitats i forces de seguretat.

Orriols ha agraït per part del consistori la presència de víctimes dels atemptats "en un moment tan dur i en aquestes dates tan assenyalades" , així com l'assistència d'autoritats municipals i representants de cossos policials a l'homenatge.

A l'acte també hi han intervingut algunes víctimes, com Ivan Morales, que ha expressat que sembla que les institucions s'han oblidat de l'existència de les víctimes i que, en set anys, ningú els ha preguntat ni a ell ni als seus familiars com estan . Una altra víctima, Iolanda Ortiz, ha expressat que " no se li pot demanar a una persona que té una vivència similar que passi de pàgina perquè és viva", i ha remarcat que cadascú té el seu propi temps de lectura i passa pàgina quan vol i pot.