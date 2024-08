Els gossos i els gats es multipliquen a Girona: cada dia es registren 4 animals nous al cens

Un cadell dormint - Pexels

L'Ajuntament de Girona registra més de quatre animals de companyia al cens municipal cada dia, tal com es desprèn de les dades publicades a la memòria del servei del 2023. En total, l'any passat es van donar d'alta al cens municipal 1.586 animals, una xifra molt superior respecte a altres anys, quan es registraven anualment uns 500 animals. Des del consistori s'atribueix aquest augment a les campanyes informatives sobre la necessitat d'identificar i censar els animals al municipi i la compartició de dades amb la Generalitat i els Col·legis Veterinaris de Catalunya. Actualment, a la ciutat de Girona hi ha 9.674 animals registrats, fet que suposa que un 25% de les llars de Girona té un animal de companyia.

“És important destacar l'augment de gats inscrits, això denota que les persones propietàries cada cop tenen més consciència sobre la necessitat de xipar i censar els seus gats, no només perquè sigui obligatori, sinó perquè també és l'única manera de poder recuperar-los si es perden. Xipar i censar és un acte d'afecte i de protecció, però sobretot un acte de responsabilitat. Tenim el centre municipal d'acollida ple de gats que han tingut una família, però no els podem tornar perquè no porten xip”, afirma la regidora de Ciutat que Cuida de l'Ajuntament de Girona, Gemma Martínez Villagrasa.

Del nombre total d'altes de l'any passat, 829 eren gossos, 751 gats, 2 fures i 4 altres espècies. Per contra, el ritme de baixes va ser menor i es va situar als 380 animals (338 gossos i 42 gats). Tot i això, es va tancar el 2023 amb un total de 9.104 animals inscrits al cens municipal i en el que portem del 2024 la xifra ha augmentat fins als 9.674. Això suposa més del doble que fa tres anys, quan hi havia 4.177 animals inscrits.

Dels animals inscrits, 6.251 són gossos, 3.396 gats, 19 fures i 8 animals d'altres espècies diferents. D'aquests, en són titularitat de l'Ajuntament de Girona 28 gossos i 615 gats.

A més, des de l'Ajuntament de Girona es van tramitar 15 expedients per atorgar la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos durant l'any 2023. Actualment, hi ha 478 de censats gossos d'aquestes característiques.

A partir de l'any 2022, s'ha produït un increment del nombre d'animals inscrits al cens municipal, dels quals una proporció important la representen els gats, que fins ara comptaven amb una proporció molt baixa. S'estima que poques persones compleixen l'obligació d'identificar-los i de censar-los; en canvi, tots els gats del centre d'acollida i els que viuen a les colònies felines són xipats i censats i, per això, una part important de gats consten a nom de l'Ajuntament de Girona.