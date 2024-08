Una empresa de desocupacions "amenaça i extorsiona" els veïns d'un bloc de Girona

Els Mossos intercedint amb els treballadors de Desokupacions CYL

Els veïns d'un bloc de pisos al barri de la Creueta, Girona, estan denunciant que una empresa de desocupacions els ha estat pressionant perquè abandonin els seus habitatges. El propietari de l'immoble és un fons voltor francès, que fa mesos que negocia amb la mediació de l'Ajuntament de Girona per trobar una solució per a les famílies que resideixen a l'edifici, la majoria amb contractes de lloguer.

Tot i això, i segons informa Diari de Girona la situació ha empitjorat amb la intervenció de l'empresa Desokupaciones CYL, que ha visitat l'edifici en tres ocasions. Segons els veïns, els treballadors de l'empresa han "amenaçat i extorsionat" els que s'han negat a signar les propostes per desallotjar els pisos.

El malestar entre els residents és palpable. En un fil publicat a la xarxa social X, l'Organització Juvenil Socialista del Gironès va denunciar el cas, lamentant la "normalització d'aquesta violència" en un procés que hauria de ser pacífic i negociat.

Durant les visites de Desokupacions CYL, tant la Policia Municipal de Girona com els Mossos d'Esquadra es van desplaçar al lloc per prevenir enfrontaments. Aquest dijous, la situació va arribar a un punt crític quan dues regidores de l'Ajuntament de Girona van acompanyar els veïns afectats per confrontar l'empresa. Finalment, l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, va intervenir, aconseguint un acord amb la propietat perquè l'empresa de desocupacions cessés les visites, permetent que les negociacions amb el consistori puguin continuar sense coercions.

Aquest conflicte subratlla les tensions que hi ha entre els propietaris de grans fons i els llogaters, i com la intervenció de les autoritats locals és crucial per mediar i protegir els drets dels residents. El cas ha generat un ampli debat sobre l'ètica i la legalitat de les pràctiques de desallotjament forçós a la ciutat.