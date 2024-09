Girona estrena quatre noves estacions de 'Girocleta': On estan situades?

La Girocleta - Girona.cat

L'Ajuntament de Girona estrenarà quatre noves estacions de Girocleta a diversos barris de la ciutat durant la Setmana de la Mobilitat Europea , que tindrà lloc entre el 16 i el 22 de setembre sota el lema “Compartim l'espai públic!”. Els nous aparcaments, situats a Fontajau, Domeny, Eixample i Can Gibert del Pla, es posaran en marxa dimarts que ve, dia 17 de setembre, a partir de les 12 h.

Una de les noves estacions està situada al número 43 de la rambla de Xavier Cugat i complementa la que ja existeix en aquesta via. L'Eixample n'ha sumat una, al carrer de la Creu, al costat de la rotonda de la plaça dels Països Catalans, i l'altra és a Can Gibert del Pla, a la rotonda del Tren d'Olot. L'última es troba a la cruïlla entre els carrers de la Font de la Teula i de Roberto Bolaño Ávalos. Amb aquests nous punts, la ciutat té un total de 34 estacions de Girocleta.

“Amb aquesta Setmana de la Mobilitat volem demostrar que és possible fer una ciutat més amable on les persones i els vehicles no contaminants vagin guanyant espai progressivament. En aquesta edició, ens enorgulleix ampliar la xarxa de Girocleta als barris amb quatre estacions més, alhora que avancem en la pacificació de dos espais, un centrat a millorar la salut i la seguretat dels nens de l'escola Àgora i de l'escola bressol El Tren, a Sant Narcís, i un d'emblemàtic, la plaça de Catalunya”, ha ressaltat la tinenta de batlia i regidora de Transició Ecològica i Transformació Urbana de l'Ajuntament de Girona, Cristina Andreu i Displàs.

L'actuació és finançada un 90% pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea NextgenerationEU. Ja s'han fet 11 de les 12 estacions previstes amb aquests fons. A banda d'aquestes quatre, s'han posat en funcionament les de l'Escola de Taialà, del carrer d'Antoni Gaudí, del carrer del Migdia amb el carrer del Riu Freser, del Mercat del Lleó, de l'avinguda de Lluís Pericot número 28, del passeig d'Olot número 53 i de la plaça de Salt.

A Girona, pensa en 30!

Coincidint amb la Setmana de la Mobilitat Europea, l'Ajuntament de Girona també ha engegat la campanya “A Girona, pensa en 30!”. La proposta, que compta amb la col·laboració de l'entitat Mou-te en bici, busca fomentar una bona convivència entre les diverses persones i vehicles que es desplacen per la ciutat, especialment entre els cotxes i les bicicletes.

A través d'un díptic informatiu, el consistori recorda que reduir la velocitat a 30 km/h facilita que es pugui compartir l'espai públic amb seguretat. Concretament, contribueix a garantir que les bicis passin segures per la calçada. Aquesta velocitat permet a les persones conductores disposar de més temps per reaccionar davant d'incidències, disminuir la contaminació acústica, afavorir la convivència entre vehicles i reduir l'accidentalitat i la gravetat de les lesions.

Cal tenir en compte que a Girona més d'un 80% de la xarxa viària té la velocitat limitada a 30 km/h.

Accions per potenciar el transport sostenible

Més enllà d'aquestes mesures, aquests dies el consistori durà a terme altres accions i activitats relacionades amb el transport sostenible. El dia 19 de setembre, de 10 a 13 i de 15 a 17 h, la plaça de Catalunya acollirà l'activitat “Quin soroll fem?”, on la ciutadania podrà mesurar el soroll ambiental amb equips de mesurament (sonòmetres) i fer propostes de millora sobre el mapa de la ciutat. També hi participaran les escoles Pericot, Vila-roja i Bruguera. El mateix dia, abans de l'activitat, l'alumnat de l'escola Vila-roja utilitzarà la plaça com a espai pacificat per jugar, mentre que de les 10.30 a les 11.30 h, els nens i nenes d'educació infantil a l'escola Bruguera faran el pati.

A la mateixa plaça de Catalunya, el dissabte 21 de setembre, entre les 16.30 hi les 19.30 h, es farà una passejada amb cadira de rodes que anirà fins a la rambla de la Llibertat. És una proposta conjunta amb la MIFAS.

A més, per celebrar el 15è aniversari de la posada en marxa de la Girocleta, s'estrenarà un nou logotip del servei i es recollirà el testimoni de diversos usuaris i usuàries en un vídeo commemoratiu que es difondrà a través de les xarxes socials.

Com a mesura permanent, a partir de dilluns la línia de bus L12 entrarà fins a l'Eixample i farà un nou recorregut durant les hores d'entrada als centres escolars per fomentar la mobilitat sostenible entre la comunitat educativa.

Finalment, a partir de la setmana que ve s'ampliaran temporalment les zones de vianants de la plaça de Catalunya i del passeig de Ramon Berenguer II, Cap d'Estopes, com a prova pilot. L?objectiu és guanyar més espai per als vianants i millorar la qualitat ambiental d?aquests sectors.

Del 18 de setembre al 3 de novembre, es tallarà la circulació de vehicles al vial oest de la plaça de Catalunya per afavorir els desplaçaments a peu i amb bicicleta, i del 16 al 30 de setembre, es connectarà l'Escola Àgora amb la rambla tallant una de les vies. En aquest punt, durant el període en què la via romangui tallada, el professorat i l alumnat de l'escola Àgora realitzarà el pati, classes d'educació física, i algunes altres activitats. Pel que fa al tall de la plaça de Catalunya, durant quinze dies hi haurà un parc d'educació viària dirigit a les escoles. L'activitat, organitzada per la Generalitat de Catalunya, estarà concretament de dilluns a divendres durant les setmanes del 7 i del 14 d'octubre.