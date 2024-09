Girona estarà aquest dissabte en avís per vent i onades

Foto: EuropaPress

Un total de cinc províncies estaran aquest dissabte en avís per vent i onades en una jornada en què les temperatures mínimes baixaran a tot Espanya, segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET). En concret, els avisos per onades estaran a Almeria, Cadis i Granada (Andalusia); Mallorca i Menorca (Balears) i Girona (Catalunya); mentre que Cadis també estarà en avís per vent.

Així, l'organisme estatal ha explicat que s'espera una situació anticiclònica a la major part del país per demà, amb temps estable, cels poc ennuvolats o núvols alts. Tot i això, en gran part de l'àrea mediterrània es preveuen cels ennuvolats, amb possibilitat de pluges i xàfecs, febles i dispersos en general, més probables a l'Estret, Múrcia i Almeria. Aquests xàfecs tendiran a remetre durant el dia, que quedarà poc ennuvolat. Així mateix, la predicció recull gelades febles als Pirineus i, aïlladament, a la Ibèrica nord.

Mentrestant, es pronostiquen intervals ennuvolats al nord de les illes Canàries i probables intervals de núvols baixos matinals a la Cantàbrica i alt Ebre. Al sud de l'altiplà Sud ia Andalusia hi haurà nuvolositat d'evolució diürna i són previsibles les boires matinals a la Cantàbrica, alt Ebre, Catalunya, sistema Penibètic i litorals del sud-est. A més, no es descarten calimes altes a l'est de les Canàries, Estret i Melilla.

Pel que fa a les temperatures, les màximes baixaran a Andalusia i augmentaran a la meitat nord i les Balears, amb ascensos localment notables de les màximes a la Cantàbrica i la Ibèrica oriental. Aquest dia, AEMET ha avançat que les mínimes baixen en general, excepte al sud-oest d'Andalusia. A les Canàries, els valors registraran pocs canvis. Les capitals de província que registraran valors més alts seran Badajoz i Còrdova amb 34ºC; Sevilla amb 33ºC; i Càceres, Granada, Huelva i Jaén amb 31ºC.

Finalment, l'organisme estatal ha avançat que durant la jornada d'aquest dissabte bufarà un alisi moderat a les Canàries i es preveu que predominin els vents de components nord i est a la Península i les Balears, fluixos a l'interior i més intensos a litorals. A més, hi ha probabilitat d'intervals de fort, de tramuntana a Empordà i Menorca, de l'est a litorals del Cantàbric occidental, de llevant a l'Estret i Alborà i del nord-est a litorals de Galícia.