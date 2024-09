Girona inicia la campanya de multes al Barri Vell: els primers ciclistes ja han estat sancionats

Un cotxe de la Policia Local de Girona - Vectorium de Canva Pro

Després de sis setmanes de campanya informativa al Barri Vell de Girona, avui s'han començat a imposar les primeres sancions. Dos agents de la Policia Municipal, situats a la intersecció dels carrers Bonaventura Carreras i Peralta i Cort Reial, han multat ciclistes per circular de forma incorrecta.

Primeres multes de 200 euros per circular en direcció prohibida

Els dos primers sancionats van ser ciclistes que circulaven en direcció contrària i no van respectar la recomanació de baixar de la bicicleta en moments d'alta afluència de vianants, vigent entre les 10.00 i les 21.00 hores. Segons ha informat l'Ajuntament de Girona, la sanció aplicada ha estat per circular en adreça prohibida, amb una multa de 200 euros.

Com que eren estrangers, els infractors van haver d'abonar la sanció a l'acte, cosa que els va permetre beneficiar-se d'una reducció del 50%, pagant només 100 euros.

Multes de fins a 200 euros per a ciclistes que infringeixin la normativa

La normativa municipal estableix multes de fins a 200 euros per circular en sentit contrari per vies normals al nucli antic de Girona. A més, s'apliquen sancions de 100 euros per incomplir les normes a carrils bici i de 60 euros per circular per zones limitades a 20 km/h quan hi ha aglomeració de vianants.

La campanya de multes busca millorar la convivència entre ciclistes i vianants als concorreguts carrers del Barri Vell. Segons el Diari de Girona, aquesta acció marca l?inici d?una fase sancionadora per garantir el compliment de les normatives de circulació a la ciutat.