CaixaBank incorpora Girona al servei d'oficines mòbils

Foto: CaixaBank

CaixaBank ha incorporat aquesta setmana la província de Girona al servei que presta amb les seves oficines mòbils per garantir la inclusió financera i atendrà, al tancament de setembre, un total de 907 poblacions sense oficina bancària o amb restriccions que limiten l'accés als serveis financers de 14 províncies.

L'entitat dóna cobertura financera amb els seus ofimòbils en poblacions on resideixen 395.000 persones que, siguin clients del banc o no, poden realitzar les operacions bancàries més habituals, entre les quals destaquen retirar efectiu, fer ingressos i pagar rebuts i impostos en localitats sense oficina bancària o amb restriccions que limiten laccés als serveis financers.

CaixaBank ha presentat aquest divendres la incorporació de la província de Girona a les rutes després de l'acord signat amb la Generalitat de Catalunya. L'entitat financera prestarà servei en un total de 95 localitats de la província de Girona on resideixen prop de 56.000 habitants. Ho farà amb dos ofimòbils que recorreran 4.000 quilòmetres al mes.

L'acord amb la Generalitat de Catalunya preveu, així mateix, que abans de final d'any, un total de nou ofimòbils recorreran 18.000 quilòmetres al mes per garantir la cobertura financera fins a 503 localitats de les quatre províncies de Catalunya on resideixen més de 307.000 persones.

57.000 quilòmetres al mes a tot Espanya

Al tancament de setembre, CaixaBank compta amb un total de 26 oficines mòbils, 20 de les quals recorren més de 57.000 quilòmetres de mitjana al mes i presten servei a catorze províncies de set comunitats autònomes: Àvila, Burgos, Lleó, Palència i Segòvia, a Castella i Lleó; Ciudad Real, Guadalajara i Toledo, a Castella-la Manxa; Castelló i València, a la Comunitat Valenciana; Granada, a Andalusia; la Comunitat de Madrid; La Rioja i Girona a Catalunya.

Així mateix, l'entitat té sis ofimòbils més en reserva per atendre esdeveniments empresarials, culturals, esportius i qualsevol contingència que permeti continuar amb el servei d'oficina bancària que es vegi puntualment interromput, especialment en poblacions on CaixaBank és l'única entitat.

CaixaBank és, a més, l'única entitat financera amb model d'oficina bancària a 458 poblacions d'Espanya, disposa de prop de 4.000 oficines a tot el país i té presència a més de 2.230 municipis a totes les províncies espanyoles.

Castella i Lleó, amb deu ofimòbils, és la comunitat autònoma on més presència té el servei de tot Espanya. Dues oficines mòbils recorren localitats de la Rioja, el País Valencià, Castella-la Manxa i Catalunya, mentre que la província de Granada i la Comunitat de Madrid són ateses per una oficina mòbil cadascuna.

Oficines mòbils a set comunitats autònomes

Els ofimòbils de CaixaBank a Castella i Lleó atenen en un total de 521 poblacions després d'incorporar a les rutes l'últim any 171 localitats de la província de Lleó, on recorren gairebé 9.000 quilòmetres al mes. Lleó s'ha convertit a la província amb més poblacions ateses de tot Espanya.

A Àvila, les oficines mòbils donen servei a 127 poblacions i recorren una mitjana mensual de 8.000 quilòmetres. A més, a Segòvia, els ofimòbils donen cobertura financera a 104 localitats gràcies a un recorregut de 5.400 quilòmetres; a Palència arriben a 73 poblacions a través d'unes rutes en què fan 2.700 quilòmetres al mes, ia Burgos ofereixen servei a 46 localitats després de recórrer més de 3.700 quilòmetres.

A la Rioja, les dues oficines mòbils de l?entitat recorren 4.850 quilòmetres al llarg del mes per donar cobertura a 78 poblacions. A Castella-la Manxa, els ofimòbils ofereixen servei a 63 localitats. A Guadalajara, una oficina mòbil fa una ruta de 4.100 quilòmetres per atendre 32 poblacions; a Ciudad Real dóna cobertura a 29 localitats esteses per un recorregut de 3.100 quilòmetres i una oficina mòbil arriba a dues poblacions de Toledo.

A la Comunitat Valenciana, les dues oficines mòbils de CaixaBank donen servei a 70 localitats. A València, atenen 39 poblacions completant un itinerari de gairebé 3.100 quilòmetres al mes i, a Castelló, les localitats ateses són 31 i els quilòmetres recorreguts superen els 3.100.

Així mateix, l'oficina mòbil que atén a la Comunitat de Madrid permet realitzar operacions bancàries a 44 poblacions en un recorregut de 2.700 quilòmetres, i la ruta a Granada presta servei a la població de 36 localitats en risc d'exclusió financera en un recorregut que supera els 2.500 quilòmetres al mes.

Cada oficina mòbil compta amb rutes diàries diferents i, en funció de la demanda, visita les localitats a què presta servei entre una i quatre vegades al mes.

Clau a l'estratègia de CaixaBank

Les oficines mòbils són clau en l‟estratègia de CaixaBank per evitar l‟exclusió financera de les zones rurals, a més de preservar la relació directa amb el client que resideix en aquest tipus d‟entorns i mantenir l‟aposta de CaixaBank per l‟economia d‟aquests territoris. Aquest servei de CaixaBank contribueix a la reducció de les desigualtats, un dels objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides, amb què l'entitat està fortament compromesa.

CaixaBank aposta per no abandonar aquells municipis on és l'única entitat. És la manera d'entendre la inclusió financera per part de l'entitat com una banca propera i accessible, mantenint inalterable el compromís d'estar a prop dels clients.