El premi que han rebut les biblioteques de Girona

La foto de família després de rebre el premi. Foto: Ajuntament de Girona

Les biblioteques públiques de la ciutat de Girona han estat guardonades amb el premi Carme Romaní, organitzat per Bib.Botó, grup de treball de biblioteques infantils del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya (COBDC). Aquest any s'ha volgut valorar i premiar el treball en xarxa per a la creació i la difusió de projectes i desenvolupament d'activitats, dins de les àrees infantils i juvenils, entre les biblioteques del mateix municipi que tenen més de dues biblioteques. Girona era candidata, ja que complia amb els requisits juntament amb 9 xarxes més i, finalment, ha resultat guanyadora.

"El premi té molt valor sentimental, per la figura de Carme Romaní i també perquè el jurat el formen professionals de les biblioteques del país, especialitzats a les biblioteques infantils i juvenils ", ha destacat el tinent d'alcaldia i regidor de Cultura de l'Ajuntament, Quim Ayats.

Aquest és un reconeixement per a les biblioteques públiques de la ciutat, especialment a les seccions infantils i juvenils i al personal que treballa dia a dia per oferir més i millors serveis i per crear un projecte de promoció lectora comuna entre les cinc biblioteques, que permet apropar els nens i les famílies als llibres ia la lectura.

També és un reconeixement al treball en xarxa, la col·laboració i la suma d'esforços que permeten arribar molt més lluny i crear i generar recursos i propostes de qualitat. Aquesta és una senya d'identitat de les biblioteques de la ciutat, una xarxa que es planteja com un sol servei que té diverses seus i espais de proximitat als ciutadans i les ciutadanes.

El lliurament del premi es va fer el 25 de setembre passat, en el marc de la Setmana del Llibre en Català, el dia de les biblioteques, a Barcelona.

Qui va ser la Carme Romaní?

Carme Romaní va treballar molts anys a la Biblioteca RF Jurat de Castelldefels, fins que una malaltia els ho va impedir. Des d'aquí, va ser un exemple clar del treball silenciós però constant, amb una energia i una il·lusió sense límits. El seu desig era acostar la lectura a petits, petites i grans, amb l'única intenció de fer-nos a tots una mica més feliços.

Bib.Botó és el Grup de Treball de Biblioteques Infantils i Juvenils del COBDC i agrupa professionals especialistes per debatre temes relatius a les biblioteques infantils, organitzar seminaris, aprofundir sobre la tasca d'altres biblioteques, conèixer altres equipaments, promoure activitats de formació i participar en jornades i congressos.

Han estat guardonats amb el premi Carme Romaní Jaume Centelles, la Fundació Germán Sánchez Ruipérez, la Biblioteca Infantil de l'Associació de Mestres Rosa Sensat, la Teresa Duran o la Biblioteca Massagran de Salt.