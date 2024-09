Girona crearà habitatges per col·lectius vulnerables en sòl d’equipament

Foto: Ajuntament de Girona

L’Ajuntament de Girona ha fet un pas important per facilitar que es puguin generar nous habitatges per a col·lectius vulnerables en sòl amb qualificació d’equipament. Concretament, es podran destinar a allotjaments dotacionals, és a dir, a equipaments comunitaris que satisfacin les necessitats temporals d'habitatge de col·lectius específics com joves, gent gran o persones en situació de vulnerabilitat, fet pel qual acostumen a oferir serveis complementaris i d'acompanyament a les persones residents.

“Des del Govern municipal estem mobilitzant totes les eines a la nostra disposició per generar més habitatge assequible a la ciutat, tant des de l’àmbit públic com en col·laboració amb el sector privat”, ha ressaltat la tinenta d’alcaldia i regidora de Transició Ecològica i Transformació Urbana de l’Ajuntament de Girona, Cristina Andreu Displàs.

En el ple d’aquest mes de setembre es va aprovar un canvi en el planejament que permet la possibilitat de destinar a allotjaments dotacionals diferents equipaments repartits per tota la ciutat. Poden ser tants espais en desús com d’altres que volen complementar la seva activitat actual amb la d’allotjament dotacional.

En total, hi ha 11 edificis privats que podrien acollir-se a aquest canvi, entre els quals diversos convents i zones annexes a parròquies. Abans, però, la part privada ha de concertar amb l’Ajuntament de Girona o la Generalitat els col·lectius concrets de persones a què es destina, els criteris de selecció dels usuaris, el règim d’us temporal o rotatori de l’allotjament, el barem de preus i els serveis comuns o assistencials de què ha de disposar. Per desenvolupar l’equipament dotacional caldrà aprovar un pla especial que justifiqui l’interès públic o social i la idoneïtat de la localització i contingui els aspectes essencials concertats amb l’administració.