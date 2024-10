Una jornada a Girona per conscienciar i prevenir sobre el malbaratament d'aliments

El proper dissabte 5 d'octubre, Girona celebrarà una jornada festiva i familiar enfocada a valorar els aliments i promoure l'aprofitament alimentari . Al llarg del dia, es realitzaran diverses activitats obertes al públic, com ara tallers de cuina i propostes per a nens, amb l'objectiu de destacar iniciatives locals que lluiten contra el malbaratament d'aliments i en fomenten l'aprofitament.

L'esdeveniment principal serà el Gran Dinar d'Aprofitament Alimentari, organitzat pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, en col·laboració amb l'Ajuntament de Girona i altres entitats com la Plataforma Aprofitem els Aliments (PAA), el Banc de Aliments de Girona, i la Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme de Calonge i Sant Antoni.

Aquest dinar, que es durà a terme a la plaça de Francesc Calvet i Rubalcaba a partir de la 1 del migdia, és gratuït i està destinat a unes 400 persones. Es prepararà amb aliments recuperats en bon estat per consumir-los, i els assistents hauran de portar els seus propis plats, coberts i gots. A més, es donaran fruites i verdures espigades del camp. L'equip de cuiners i voluntaris que prepararan el menjar estarà liderat per Lluc Quintana (Can Xapes) i comptarà amb la participació de professionals com Carme Picas (El Ginjoler), Hugo Pérez (GastrobarHakuk) i Susanna Vila, entre d'altres .

Sergi Cot, regidor d'Acció Climàtica de Girona, va destacar la importància de conscienciar sobre el malbaratament alimentari en el context de l'emergència climàtica actual, assenyalant que la ciutat està compromesa a impulsar aquest tipus d'iniciatives.

El dia començarà a les 11 del matí a la plaça de Catalunya amb un cercavila de la Mula Baba, que explicarà una història sobre l'aprofitament dels aliments. Paral·lelament, a la plaça de Salvador Espriu, hi haurà entrevistes amb experts en la temàtica i un taller artístic adreçat a nens per la Fundació Espigoladors. A partir del migdia, es farà una exhibició culinària d'aprofitament alimentari, moderada per Jordi Ávila, que també conduirà una xerrada sobre bones pràctiques en la prevenció del malbaratament alimentari a Girona, tancant la jornada.

Consulta la programació en aquest enllaç.