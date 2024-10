Nova protesta independentista contra Felip VI a Girona: "Vine a cremar el Borbó"

Cartell de la protesta independentista

Aquest dijous 3 d'octubre, la plaça del Vi a Girona va ser l'escenari d'una nova concentració convocada per la Taula per la Independència i Girona Vota, sota el lema “Vine a cremar el borbó”. Durant l'acte, els manifestants van cremar fotografies del rei Felip VI , en senyal de rebuig a la monarquia espanyola, un gest simbòlic que ha guanyat protagonisme a les mobilitzacions independentistes a Catalunya.

Aquest acte no és aïllat. Tot just la setmana passada, el 25 de setembre, la ciutat de Figueres va ser testimoni d'una protesta similar, quan un grup de manifestants va cremar imatges del monarca la vigília de la visita al Museu Dalí pel 50è aniversari de la institució. Aquesta crema de fotos, que va ser captada en vídeo i difosa per Tramuntana TV, va desencadenar una àmplia repercussió a les xarxes socials, reflectint el descontentament que persisteix en certs sectors catalans cap a la figura de Felip VI.

Les protestes, amb l'ús de símbols tan potents com la crema de fotografies, revifen el debat sobre les tensions polítiques a la regió, on l'independentisme manté una postura crítica i desafiant davant de la monarquia i del govern central.