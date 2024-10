Aquests són els pregoners de les Fires de Sant Narcís de Girona

Un moment d´una celebració d´edicions anteriors. Foto: Jordi Renart / Patronat de Turisme Costa Brava Girona

Els cantautors infantils de Girona, Àngel Daban i Jordi Tonietti, seran els encarregats de pronunciar el pregó de les Fires de Sant Narcís d'aquest 2024. Tots dos pujaran al balcó de l'Ajuntament el proper 25 d'octubre a les 20.00 h, per donar inici oficial a les celebracions. Amb aquesta elecció, l'Ajuntament busca destacar la importància de la música infantil en català, un àmbit cultural que ha rebut menys reconeixement del que es mereix. També es vol retre homenatge a la trajectòria dels dos artistes, fonamentals en el procés de normalització lingüística i en l'educació musical dels nens.

L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, va defensar l'elecció dels pregoners, i va destacar que "la música infantil ha estat una gran eina per a la normalització lingüística". Diverses generacions de catalans han crescut amb les cançons de Daban i Tonietti, que han influït en altres grups de música infantil en català. "Serà un honor repetir un pregó coral i rendir tribut a aquestes dues grans figures", va afegir.

Aquesta decisió també està vinculada a la celebració dels 50 anys de carrera d'Àngel Daban ia la commemoració del 40è aniversari de la mort de Xesco Boix, un referent de la música infantil catalana.

Àngel Daban (Girona, 1957) va començar la seva carrera musical el 1974, col·laborant amb diversos grups. El 1975 va decidir dedicar-se professionalment a l'animació, recorrent diverses regions amb actuacions que incloïen cançons, contes i jocs populars. El 1980 va llançar el seu primer disc, Birondaina Xiribincleta, i el seu treball més recent, Els tresors de la Lluna, va ser publicat aquest any en celebració dels seus 50 anys de trajectòria.

El 1981, va formar el grup d'animació "Cinc dits d'una mà", juntament amb Xesco Boix, Noé Rivas, Toni Giménez i Lluís M. Panyella. Daban ha participat en nombrosos espectacles escolars i activitats culturals relacionades amb la normalització del català. El 2001 va ser guardonat amb el Premi de Normalització Lingüística per ADAC - Òmnium Cultural, i el 2004 va rebre el premi honorífic d'UNICEF a la Solidaritat.

A més, ha col·laborat en mitjans com diaris, revistes, ràdio i televisió, amb programes com Quitxalla, La Cucafera, Xocolata Desfeta i El Planeta Imaginari. És llicenciat en Pedagogia per la Universitat Autònoma de Barcelona i va treballar com a professor de secundària fins a la seva jubilació el 2022.

Jordi Tonietti (Barcelona, 1961) es va traslladar a Girona quan tenia 4 anys i actualment viu a l'Empordà. Des de 1982 ha recorregut diversos escenaris cantant, contant contes i entretenint tant nens com adults. Ha realitzat més de 5,000 actuacions als Països Catalans, així com als Estats Units, Guatemala, Bèlgica, Luxemburg, França i Andorra, a més de ciutats espanyoles com Madrid, Gijón i Còrdova.