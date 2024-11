L'Ajuntament de Girona contracta 34 persones en situació d'atur

Aquests treballadors i treballadores presten serveis a les diferents àrees municipals. Foto: Ajuntament de Girona

L' Ajuntament de Girona ha contractat 34 persones en situació d'atur durant un any ia jornada completa, a través del Programa Treball i Formació, subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. És una mesura impulsada des del Servei Municipal d'Ocupació del Consistori.

Aquests treballadors i treballadores presten serveis a les diferents àrees municipals : Alcaldia i Presidència; Promoció Econòmica; Cultura, Esports i Educació; Transició Ecològica i Transformació Urbana; Talent, Innovació, Salut i Comunitat; Gestió de recursos i atenció a la ciutadania i servei a les persones i convivència. Els contractes van començar l'1 de novembre i finalitzaran el 30 d'octubre del 2025.

“La màxima prioritat que tenim des del Servei Municipal d'Ocupació és que el treball digne i de qualitat arribi a tots els gironins i gironins, en especial als col·lectius amb més dificultats d'inserció laboral. Fent-ho mitjançant una experiència laboral plena i autèntica optimitzem al màxim les oportunitats de les persones contractades”, ha destacat la regidora de Treball, Raquel Robert Rubio.

El Programa Treball i Formació s'adreça a persones amb dificultats d'accés al mercat de treball o en situació de vulnerabilitat especial, i té com a objectiu la millora de la seva ocupabilitat, a través de l'experiència laboral en un entorn real de treball.

Les persones contractades formen part dels col·lectius següents: 6 contractes per a dones en atur de llarga durada no perceptores de prestació per desocupació, o bé víctimes de violència de gènere en situació d'atur; 8 contractes per a persones més grans de 52 anys en situació d'atur; 12 persones en situació d'atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació; 3 persones destinatàries de la Renda Garantida de Ciutadania, i 5 persones del col·lectiu Trans en situació de desocupació.

Aquestes persones han estat contractades per dur a terme diferents tasques relacionades amb les següents categories laborals: operari/ària, oficial 1a de manteniment de la via pública, auxiliar administratiu/va, auxiliar pràctic, administratiu/va, delineant, integrador/a social, tècnic/a de help desk, tècnic/a auxiliar i dinamitzador/a comunitari i despais cívics.

A banda de la contractació, i amb l'objectiu d'incidir en la qualificació i les aptituds necessàries per a la inserció laboral a la finalització del programa, es duran a terme dues formacions transversals: Treball en equip (28 hores) i Gestió del temps (35 hores).

Finalment, cal destacar que aquest programa també preveu l'actuació d'acompanyament, que permetrà donar suport, dirigir i guiar les persones contractades al llarg de la seva participació, per facilitar l'adaptació al lloc de treball i potenciar-ne la millora competencial. La subvenció rebuda aquest any és de 1.176.826,63€ i inclou les despeses de contractació de les 34 persones durant 1 any, limport de la formació i els costos dels dos tutors.

El Programa Treball i Formació va començar el 2013 i aquest és el dotzè any que es duu a terme. Durant tots aquests anys, des de l'Ajuntament de Girona s'han contractat més de 350 persones en el marc del projecte, una política de foment de l'ocupació que permet que les persones en situació de desocupació adquireixin experiència laboral en un entorn real de treball i obtinguin també la qualificació o capacitats necessàries per a la seva inserció laboral. A nivell pressupostari, limport obtingut per lAjuntament mitjançant aquest programa al llarg daquests 12 anys, ascendeix a 7.143.308,38€.