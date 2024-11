200.000 persones han gaudit de les Fires de Sant Narcís a Girona

Gent a les Fires de Sant Narcís. Foto: Ajuntament de Girona

Prop de 200.000 persones han participat aquest any a les 200 activitats programades entre el 25 d'octubre i el 3 de novembre en el marc de les Fires de Sant Narcís. Les xifres són similars a les de l'any passat, ja que malgrat la pluja s'ha mantingut l'assistència a les diferents propostes de la programació, especialment als concerts i actes de cultura popular. A més, s'han pogut reubicar la majoria dels esdeveniments i pràcticament no hi ha hagut cancel·lacions.

El pregó inaugural amb Àngel Daban i Jordi Tonietti; la Diada Castellera dels Marrecs de Salt, els Capgrossos de Mataró i els Minyons de Terrassa; la desfilada de capgrossos de Fal·lera Gironina; la dansa de sardanes amb La Principal de la Bisbal a la plaça del Vi; el correfoc dels Diables de l'Onyar; el correfoc dels Trons de l'Onyar; la Drakofarra i el Correxuixos; la XLIII Trobada de Gegants i Bestiari, o el castell de focs han estat els actes populars amb més seguiment. Aquests actes reforcen el compromís de les Fires amb la cultura popular, que un any més ha estat un pilar central de la celebració.

En aquest sentit, també cal recalcar l'èxit de participació a la Festa Major dels 4 Rius, que aquest any ha consolidat el format de l'any passat amb l'enfrontament entre les famílies Agullana i Sarriera. Algunes de les activitats més destacades han estat el VI Llançament de Bitlles Catalanes, el concurs d'arrossos, la Marató de Donació de Sang i el Concurs d'Estirada de Corda.

Aquest any també destaquen les activitats de petit format programades a dos nous escenaris: el parc Central de Rafael Masó i Valentí i la plaça de Catalunya. La inclusió d'aquests nous espais ha reforçat el compromís d'expandir les Fires més enllà del centre i del parc de la Devesa, arribant a barris de tota la ciutat com Sant Narcís, Santa Eugènia, Fontajau, Domeny, Montilivi, Germans Sàbat, Palau- sacosta i Girona Est, entre d'altres. A més, s'ha continuat consolidant l'escenari del parc del Migdia, que aquest any ha acollit novament la nit electrònica organitzada amb l'escola EUMES, el concurs de glossa amb el centre El Foment i els concerts de Yo Suspendí EGB i d'Obeses, entre d'altres propostes musicals.

Pel que fa a les actuacions musicals a l'escenari de la Copa, cal esmentar l'afluència de públic al concert de Maria Hein, The Tyets, Figa Flawas i Mama Dousha del dissabte 2 de novembre. Així mateix, destaca la consolidació del concert de tarda a la Copa, que aquest any es va celebrar el diumenge 3 de novembre amb l'actuació de Miki Nuñez i també va atreure nombroses persones.

"Estem molt contents amb l'acolliment que han tingut les Fires d'aquest any, que han estat fidels a l'ADN de les darreres edicions: reforçant la cultura popular i arribant a més barris, perquè volem que la Cultura arribi a tota la ciutadania i a tots els racons de la ciutat. Vull agrair de manera especial a tot el personal municipal, a les entitats i a les persones a títol individual que han treballat intensament per fer possible aquesta festa, tan esperada i estimada per tots els gironins i gironins", va destacar el tinent d'alcaldia i regidor de Cultura, Quim Ayats.