Girona pren mesures davant l'increment de gats abandonats a la ciutat

Refugi d´animals a Girona - Aj.

L'Ajuntament de Girona ampliarà i millorarà el Centre d´Acollida d´Animals, situat al polígon de Mas Xirgu. Davant l'increment de gats abandonats i perduts, les instal·lacions actuals han quedat petites i des del consistori s'ha optat per ampliar el centre amb un nou mòdul i amb una zona exterior tancada perquè els gats puguin passejar a l'aire lliure. Actualment, la gestió dels animals la duu a terme la Federació Xarxa Gatera de Girona mitjançant un conveni amb el consistori.

Des de l'Ajuntament estem preocupats per l'augment d'animals abandonats, però hem de continuar oferint l'atenció necessària perquè estiguin ben cuidats. La taxa de tinença d'animals que es va introduir recentment ens permet finançar iniciatives com aquestes per garantir que els animals estiguin ben cuidats”, ha destacat la regidora de Ciutat que Cuida de l'Ajuntament de Girona, Gemma Martínez Villagrasa.

El servei d'allotjament dels gats abandonats o perduts es fa des del Centre d'Acollida d'Animals que el consistori té a Mas Xirgu. Aquestes instal·lacions, des d'on s'acullen únicament a gats, van ser adequades l'any 2020 i ara es volen ampliar per acollir més animals. Abans, però, caldrà retirar unes bigues de ferro de grans dimensions i un altre material pesant de construcció que hi ha a l'espai on es vol col·locar el nou mòdul. El consistori ha tret a licitació el trasllat d'aquest material a un solar municipal proper a les instal·lacions de Mas Xirgu per un preu de 3.025 euros (IVA inclòs).

Paral·lelament, ja s'està treballant en l'adquisició del nou mòdul per allotjar els gats que, conjuntament amb el que ja està instal·lat a la gatera municipal, millorarà les condicions de vida d'aquests animals. També s'hi establirà una zona exterior tancada perquè els gats puguin passejar a l'aire lliure.

Aquest projecte va lligat a l'increment d'animals recollits. En aquest sentit, l'Ajuntament de Girona ha recollit 225 gats perduts o abandonats el 2024, de gener a octubre. Una xifra que amb els anys ha anat augmentant: el 2023 es van recollir 169 gats i el 2022, un total de 123.

Molts dels animals que entren al Centre d'Acollida d'Animals no estan identificats i difícilment poden ser tornats a les persones responsables. Cal destacar, doncs, la importància i l'obligatorietat de tenir l'animal censat en cas de pèrdua. Actualment, a la ciutat de Girona hi ha 3.463 gats censats, una xifra que en els darrers anys ha anat augmentant gràcies a les campanyes informatives que s'han dut a terme.

Aquest any, l'Ajuntament de Girona ha implementat la taxa de tinença de gats. Es tracta d'una taxa anual que paguen totes les persones propietàries dels gats censats a Girona. L'import és simbòlic, 10 euros anuals, i compta amb una bonificació del 50% a partir del segon gat (5 euros) i també en cas que l'animal provingui d'una protectora. Tota la recaptació a través d'aquesta taxa va íntegrament destinada a les actuacions de protecció i benestar animal envers els gats perduts i abandonats del municipi de Girona.

Aquest fons contribueix al manteniment i la millora dels serveis que reben els gats que es recullen i es cuiden al Centre d'acollida: allotjament, alimentació i cura veterinari. És important destacar que cap d'aquests animals no és sacrificat; tots són acollits fins que es troba una nova llar per a ells. A més, es lliuren xipats i esterilitzats, garantint així un procés d'adopció responsable.