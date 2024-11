Girona inverteix gairebé mig milió d'euros en seguretat i ajuts socials

Una vista aèria de Girona. Foto: Viquipèdia

Girona porta al Ple d'aquest dilluns 11 de novembre una modificació pressupostària que busca millorar l'eficiència eliminant partides que no es preveu que s'utilitzin d'ara a finals d'any i injectant fins a 451.000 euros en projectes adreçats als barris, a millorar la situació del sensellarisme, la seguretat, la transició energètica i el foment de l'esport . Així mateix, l'exercici també permet fer un nou pagament per solucionar les desigualtats retributives que afectaven els treballadors municipals.

"Amb aquest exercici d'eficiència pressupostària podem redirigir aquestes partides a projectes que milloraran la vida als barris i permetran seguir arreglant la situació laboral de l'Ajuntament", ha ressaltat la regidora d'Hisenda i Convivència i Seguretat, Sílvia Aliu.

L?exercici d?estalvi s?ha fet movent partides que no es gastaran abans que s?acabi l?any 2024. Per exemple, quan es va definir el pressupost d?aquest any es va calcular que es gastarien 4,6 milions d?euros en despesa de subministrament elèctric. Ara, revisant la previsió fins a finals d'any, es calcula que sobraran 230.000 euros. De la mateixa manera, mitjançant diversos contractes de manteniment, l'estalvi puja fins a 720.000 euros dels 9,5 milions previstos inicialment.

Amb aquests moviments es poden impulsar projectes de caràcter necessari i urgent. Així, es reforça l'ajut al sensellarisme amb una aportació complementària al Pla Fred de 30.000 euros; es realitza una inversió per instal·lar plaques fotovoltaiques a la Fira de Girona (24.000 euros); s'introdueixen diverses partides per millorar la seguretat, culminar les obres a Can Burrassó (47.000 euros) i fer una auditoria sobre l'estat de les cambres públiques a la ciutat (56.000 euros) i també una per millorar el manteniment del cementiri (35.000 euros) . En aquest sentit, també s'inclou en una partida per poder completar una sèrie de projectes veïnals, com l'adquisició d'espelmes per fer esdeveniments per a les associacions de veïns i veïnes de Germans Sàbat i de Fontajau, i ajuts urgents a les associacions de veïns i veïnes de la Devesa, de l'Eixample i de Campdorà, que sumen 17.000 euros.

Per acabar, s'introdueixen partides de foment de l'esport a la ciutat. Es dedicaran 80.000 euros a les instal·lacions del Camp de Futbol de Vila-roja; 31.000 euros per suplementar la partida de suport a entitats esportives; 25.000 euros per donar suport a l'esport base a la convocatòria de subvencions; 10.000 euros a l'Associació Judo Girona, i 6.000 euros al Club de Tennis Girona per ajudar a l'organització d'un torneig juvenil. També s'hi inclou una partida per consolidar el conveni amb el Girona FC (121.000 euros).

Paral·lelament, les partides sobrants també permetran fer front al pagament de les desigualtats retributives dels treballadors i treballadores municipals. Així, gairebé 2 milions d'euros es destinaran a aquest concepte.

Aquesta fórmula, que és la primera vegada que s'utilitza a l'Ajuntament de Girona, permet impulsar els projectes sense haver de demanar préstecs bancaris, cosa que suposaria afegir interessos. La regidora Aliu defineix el caràcter pressupostàriament eficient i responsable de l'exercici.

D'altra banda, Aliu ha carregat també contra el infrafinançament de l'Estat, que deixa els ajuntaments en una situació "d'ofec". “Els ajuntaments catalans hem de fer front a la pujada de preu dels subministraments i oferir cada cop més serveis amb uns pressupostos molt limitats. Això dificulta molt les actuacions que podem fer i, per tant, també el servei que oferim a la ciutadania”, ha afegit.