Girona regula la capacitat dels grups de turistes que fan visites guiades a la ciutat

La catedral de Girona, un dels grans atractius de la ciutat. Foto: Catedral de Girona

L'Ajuntament de Girona regularà els grups turístics a la ciutat per millorar la convivència entre veïns i veïnes i visitants a la ciutat, i en especial, al Barri Vell. Les novetats principals són que es limitaran els grups guiats a un màxim de 25 persones, més la persona guia, i que no es podran utilitzar megàfons, altaveus o altres dispositius. Aquests canvis es preveu que s'aprovin avui al Ple municipal a través de la modificació de l'Ordenança de civisme.

“L'aprovació d'avui serà un pas endavant per garantir la bona convivència entre les persones turistes i els veïns i veïnes de Girona, i és una mesura que s'afegeix a altres que estem duent a terme per fer una gestió del turisme, des de la centralitat i adaptada a la nostra ciutat”, ha explicat la vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica de l'Ajuntament, Gemma Geis.

La limitació a un màxim de 25 persones per grup turístic cerca millorar la convivència entre veïnat i turistes i millorar el pas pels carrers del Barri Vell, sobretot aquells estrets i amb una alta afluència de persones. Aquest fet també suposarà un benefici per a les persones turistes, ja que podran comptar amb una experiència personalitzada i de millor qualitat. Alhora, la prohibició de l'ús de megàfons farà que hi hagi menys soroll.

L'ordenança també establirà que seran considerades infraccions greus excedir el nombre màxim de persones i utilitzar megàfons, altaveus o altres dispositius. La sanció recauria la persona encarregada de lorganització de la visita.

La regulació dels grups turístics té com a objectiu prioritzar el benestar dels veïns i veïnes i alhora garantir una convivència òptima entre les activitats econòmiques relacionades amb el turisme i la resta d'activitats econòmiques de la ciutat.

És una mesura que s'ha parlat amb les associacions de guies de Girona i el sector per dur-la a terme. A més, s'ha tingut en compte com es gestiona aquest tipus d'activitat a altres ciutats perquè l'acció sigui equilibrada.