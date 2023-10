Les Forces de Defensa d'Israel han anunciat plans d'operació ofensiva mentre les tensions continuen en augment i els hospitals s'enfronten a una quantitat aclaparadora de ferits. REUTERS

Les Forces de Defensa d'Israel han emès un comunicat en què revelen la seva preparació per dur a terme una sèrie d'operacions ofensives de gran envergadura que inclouen un atac coordinat des de terra, mar i aire, segons el que va anunciar dissabte passat.

Les tensions a la regió s'intensifiquen, ja que el Primer Ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, va ser captat en una visita a dos kibbutz afectats pels atacs de Hamàs la setmana passada, dient als membres de les FDI: “la següent etapa està per venir". Això es produeix enmig d'advertiments per part de les forces israelianes que "qualsevol que s'acosti a la frontera de Gaza serà abatut", mentre que les tropes duen a terme "petites incursions" a la zona, segons ha reportat CNN.

El Tinent Coronel Richard Hecht va declarar que les FDI estan "preparant-se per als propers passos", encara que els detalls exactes de la seva estratègia per a un setge a Gaza encara no són clars. Israel va emetre ordres d'evacuació a la regió en preparació per a una possible invasió terrestre dirigida contra els terroristes de Hamàs.

Durant la nit, atacs aeris israelians van eliminar dos destacats líders militars de Hamàs, i el grup terrorista posteriorment va afirmar que nou ostatges van morir en aquestes operacions. A més, Israel va informar que les seves forces van recuperar els cossos de diversos ciutadans desapareguts durant una incursió a Gaza.

El conflicte ha cobrat un alt cost humà , ja que el Ministeri de Salut de la Franja de Gaza, controlada per Hamàs, s'ha vist obligat a utilitzar camions de gelats com a morgues improvisades per emmagatzemar els cossos dels palestins morts en els atacs aeris israelians, atès que la xifra de morts continua augmentant. Fins diumenge, el nombre de morts a Gaza va arribar als 2,450 , amb aproximadament una quarta part d'ells sent nens .

A més, gairebé 10.000 persones van resultar ferides en els enfrontaments, segons les autoritats. A Gaza, s'informa que els atacs aeris israelians han cobrat la vida de més de 2,300 persones, amb gairebé 10,000 ferits fins ara. Els hospitals es troben en una situació precària, amb subministraments esgotats i dificultats per fer front al creixent nombre de ferits.

La intensa represàlia d'Israel en resposta a l'atac sorpresa del cap de setmana passat, considerat el més mortífer que ha experimentat l'Estat jueu en mig segle, ha resultat en contraatacs contundents a la Franja de Gaza.

Les instal·lacions hospitalàries a Gaza estan desbordades, i davant la manca d'espai als cementiris i el risc de desplaçament als hospitals, s'ha recorregut a utilitzar camions de gelats com a morgues improvisades. Aquests camions, anteriorment utilitzats per a la distribució de gelats en supermercats i que encara mostren anuncis de nens somrients gaudint de cons de gelat als seus laterals, s'han convertit en llocs d'emmagatzematge improvisats per als cossos de les víctimes.