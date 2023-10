Presoners de Hamàs escoltant la cançó @X

Un vídeo que s'ha difós per les xarxes socials mostra els terroristes de Hamàs capturats per Israel sent sotmesos a una nova forma de tortura: una cançó infantil a l'estil Baby Shark que es reprodueix en bucle durant vuit hores.

Els suposats presoners són vistos amb els ulls embenats i lligats mentre estan asseguts a terra i escolten els estrepitosos acords de “Mamtera Im Matara”, que es tradueix com “Sprinkler With A Target”, va informar el mitjà de comunicació israelià Walla .

Un dels homes amb els ulls embenats movent el cap al ritme de la música repetitiva mentre s'escolta la veu d'una dona que diu: "Mira com està de feliç" i "mira aquest tipus".

La cançó és de Manny Mamtera, de 40 anys, i ha aprovat que s'utilitzi per torturar els gihadistes, segons ha pogut confirmar Walla amb soldats israelians.

"No sé si és real o no, però la cançó es diu 'Mamtera Im Mamtera' i tots som objectius, així que usin-la", va escriure el cantant sobre el clip. El cantant ha confirmat al mitjà esmentat que tot era “completament real” després d'haver parlat amb l'Exèrcit.