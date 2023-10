Israel ha condemnat "enèrgicament" les declaracions "immorals" alineant-se amb el grup terrorista Hamàs realitzades per "certs membres" del Govern espanyol i ha demanat al cap de l'Executiu en funcions, Pedro Sánchez, que les condemni "inequívocament".

L'ambaixadora d'Israel a Espanya, Rodica Radian-Gordon - Eduardo Parra - Europa Press

En un comunicat de la seva Ambaixada a Madrid, Israel ha manifestat que "condemna enèrgicament les recents declaracions d'alguns membres del Govern espanyol" , si bé no n'ha assenyalat cap en concret.

Israel considera "profundament preocupant" que mentre està de dol per la mort de més de 1.400 persones i el segrest de més de 150 civils per part de Hamàs" certs elements dins del Govern espanyol han optat per alinear-se amb aquest terrorisme" que ha equiparat amb Estat Islàmic.

"Aquestes declaracions no només són absolutament immorals, sinó que també posen en perill la seguretat de les comunitats jueves d'Espanya, exposant-les al risc d'un nombre més gran d'incidents i atacs antisemites", ha previngut la legació diplomàtica.

Així doncs, ha fet una crida a Sánchez perquè "denunciï i condemni inequívocament aquestes vergonyoses declaracions". Precisament, el president del Govern ha reiterat aquest dilluns des de Tirana, on ha assistit a una trobada amb països europeus i balcànics, la seva condemna de l'"atac terrorista" de Hamàs contra Israel.

Alhora, Sánchez ha reconegut "el dret legítim d'Israel a defensar-se dins del Dret Internacional Humanitari", si bé ha puntualitzat que "la protecció dels civils és essencial com també ho és l'accés d'ajuda internacional per als que ho necessiten, especialment a la Franja de Gaza".

El comunicat israelià es produeix un dia després que la ministra de Drets Socials i líder de Podem, Ione Belarra , participés en una manifestació a Madrid de suport als palestins amb altres dirigents del seu partit. Així mateix, Belarra també va reclamar dissabte portar Israel davant el Tribunal Penal Internacional (TPI) per presumptes crims de guerra a la Franja de Gaza.