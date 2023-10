El Govern d' Egipte ha afirmat aquest dilluns que Israel "no ha adoptat una posició" que permeti l'obertura del pas de Rafah, a la frontera amb la Franja de Gaza, i ha acusat les autoritats israelianes d'"impedir" el lliurament d'ajuda a l'enclavament palestins, després de deu dies de guerra entre l'Exèrcit israelià i el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas).

Un home al costat del pas de Rafah, situat al sud de la Franja de Gaza ia la frontera amb Egipte @ep



"Desafortunadament, el Govern d'Israel no ha adoptat una posició per permetre l'obertura del pas de Rafah al costat de Gaza", ha dit el ministre d'Exteriors egipci, Samé Shukri, que ha denunciat que "Israel està impedint que l'ajuda entri a Gaza".



Així, ha dit que "Egipte ha intentat des de l'inici del conflicte mantenir obert el pas de Rafah" i ha destacat que el Caire "treballa amb organitzacions internacionals" per "lliurar ajuda urgent per reduir el patiment dels civils a Gaza".



"Hem de centrar-nos en aquest moment a aturar una escalada", ha manifestat Shukri durant una roda de premsa amb la seva homòloga francesa, Catherine Colonna, tal com ha recollit el diari egipci 'Al-Ahram'.



Les paraules de Shukri han arribat hores després que l'oficina del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, negués l'existència d'un acord per a un alto el foc al sud de la Franja de Gaza per permetre la reobertura del pas de Rafah de cara a l'evacuació d'estrangers i el lliurament d'ajut humanitari a l'enclavament.



"En aquests moments no hi ha un alto el foc per al lliurament d'ajuda humanitària a la Franja de Gaza i la sortida d'estrangers" , ha assenyalat, mentre que Hamàs ha indicat que "no hi ha veritat" a les informacions sobre aquest punt.



Les Nacions Unides i nombroses organitzacions no governamentals han alertat del greu deteriorament de la situació humanitària a l'enclavament a causa dels bombardejos d'Israel i el setge imposat després dels atacs llançats el 7 d'octubre per Hamàs, que es van saldar amb prop de 1.400 morts.



Per part seva, les autoritats palestines han xifrat en prop de 2.750 els morts i en més de 9.700 ferits pels bombardejos israelians contra la Franja de Gaza, entre especulacions sobre el possible inici d'una ofensiva terrestre per part de l'Exèrcit d'Israel contra l'enclavament .