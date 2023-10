Israel va bombardejar aeroports a Damasc i Alep després del llançament de míssils des de Síria , un senyal que les tensions poden augmentar a la frontera nord d'Israel mentre es prepara per a una invasió a gran escala sobre la Franja de Gaza, segons publiquen diversos mitjans israelians.

, Israel, Sderot: Es veu fum elevant-se des de la Franja de Gaza mentre continuen els combats entre tropes israelianes i militants islamistes de Hamàs. Foto: Ilia Yefimovich/dpa

La invasió, que s'espera per als propers dies, es produirà després que Hamàs fes una incursió a israel el 7 d'octubre passat, matant més de 1.300 persones, la majoria civils, i ferint milers. Hamàs manté captives gairebé 200 persones a la Franja de Gaza, segons xifres israelianes.

Les tropes israelianes ja han entrat a Gaza en incursions limitades destinades a recuperar ostatges , i el diari Haaretz va informar dissabte que una d'aquestes incursions va tornar diversos cossos d'ostatges capturats i assassinats per Hamàs. La incursió a Gaza també va servir per trobar pistes sobre el parador d'altres ostatges.

Segons un informe de The New York Times , la invasió d'Israel, que s'ha endarrerit en part per circumstàncies meteorològiques, tindrà com a objectiu eliminar el lideratge de Hamàs i se centrarà en el bastió del grup terrorista a la ciutat de Gaza, a la part nord del territori. Israel va dir als residents del nord de Gaza, més d'un milió de persones, que es traslladessin a la meitat sud de la franja.

Israel ha portat a terme atacs aeris a Gaza des de la invasió de Hamàs, i ha matat més de 2.000 persones, segons el Ministeri de Salut de Gaza dirigit per Hamàs. Hamàs i altres grups terroristes també han disparat coets contra Israel. La darrera invasió terrestre del territori per part d'Israel va ser el 2014.

Dissabte, Egipte va començar a permetre que els estrangers sortissin de Gaza a través d'una cruïlla fronterera a la frontera sud de la franja, que controla Egipte. Els líders mundials, inclòs Biden, estan instant a un acord per permetre l'entrada de subministraments humanitaris a Gaza, dies després que Israel anunciés un “setge total” que va tallar l'electricitat, els aliments i el combustible.

TENSIONS AMB SÍRIA

El bombardeig israelià de Síria es produeix després que es disparessin dos coets des de Síria cap als Alts del Golan arran del conflicte entre Israel i Hamàs.

La intensitat dels últims bombardejos d'Israel sobre els veïns del Líban i Síria, segons diversos experts, podrien ser una eina de Tel Aviv per dissuadir-los i fer l'entrada per terra a Gaza sense cap intromissió.