El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, i el president dels Estats Units, Joe Biden / @EP

El president dels Estats Units, Joe Biden , visitarà aquest dimecres Israel, dies després que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu , el convidés com a gest de "solidaritat" en el marc de l'esclat del conflicte a la Franja de Gaza.

La portaveu de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ha assenyalat que el viatge de Biden té l'objectiu “de demostrar el seu ferm suport a Israel davant del brutal atac terrorista de Hamàs i per consultar els propers passos.

Després de reunir-se amb Netanyahu, el mandatari nord-americà viatjarà a la capital jordana, Aman, on es reunirà amb el rei Abdul·là de Jordània; el president d'Egipte, Abdul-Fatah al-Sisi; i el president de l'Autoritat Palestina, Mahmud Abbas.

"Reiterarà que Hamàs no defensa el dret del poble palestí a la dignitat i l'autodeterminació i discutirà les necessitats humanitàries dels civils a Gaza", diu un comunicat publicat després que el secretari d'Estat nord-americà, Antony Blinken, anunciés la visita de Biden en una roda de premsa des d'Israel.

El cap de la diplomàcia nord-americana ha explicat que Biden "tornarà a deixar clar", tal com "ho ha fet des de la massacre de Hamàs", que "Israel té el dret i, de fet, el deure de defensar el seu poble de Hamàs i altres terroristes i de prevenir futurs atacs”.

"Ve aquí en un moment crític per a Israel, per a la regió i per al món", ha asseverat Blinken, que ha explicat que el mandatari viatjarà per "reafirmar la solidaritat dels Estats Units amb Israel" així com per mostrar el seu "compromís ferri a la seva seguretat" després de l'atac del Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) que va deixar més de 1.400 morts en territori israelià, inclosa una trentena de nord-americans.

Alhora, ha anunciat després de reunir-se durant diverses hores amb Netanyahu que Biden "escoltarà d'Israel el que necessita per defensar el seu poble mentre continuem treballant amb el Congrés per satisfer aquestes necessitats".

D'altra banda, Blinken ha indicat que ha acordat desenvolupar "un pla", a petició de Washington, que "permetrà que l'ajuda humanitària de les nacions donants i les organitzacions multilaterals arribi als civils a Gaza, inclosa la possibilitat de crear àrees per a ajudar a mantenir els civils fora de perill".

BIDEN TRACTA LA SITUACIÓ HUMANITÀRIA AMB EGIPTE I IRAQ

A més, Biden ha mantingut converses amb el primer ministre de l'Iraq, Mohammad Shia al Sudani , per "evitar una expansió del conflicte", i tots dos mandataris han emfatitzat la necessitat de fer front a la crisi humanitària a Gaza en coordinació amb l'ONU i les associacions regionals.

El president nord-americà també ha tractat la situació amb el president d'Egipte, Abdul-Fatah al-Sisi, i tots dos han coincidit a treballar per mantenir l'estabilitat del Pròxim Orient.

Els Estats Units han expressat el seu suport a la resposta bèl·lica llançada per Israel en resposta als atacs de milicians de Hamàs del 7 d'octubre passat. Les autoritats gazatíes han confirmat més de 2.750 màrtirs i més de 9.700 ferits. A això s'hi afegeix la mort de prop de 60 cisjordans en enfrontaments amb l'Exèrcit israelià.