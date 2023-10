Hamàs ha publicat un vídeo , que s'ha viralitzat, on es veu una dona israeliana segrestada , una de les primeres proves de vida d'un ostatge . Es tracta de Mia Shem, una noia de 21 anys, que en un vídeo demana "treguin-me d'aquí com més aviat millor, si us plau".

Tot i que la dona assegura que l'estan cuidant, és urgent que la rescatin i que la portin a casa.

Hamàs tindria, actualment, uns 200 presoners i durant la nit del passat dilluns 16 d'octubre hauria manifestat la seva intenció d'alliberar tots els ostatges estrangers captius a la Franja de Gaza des de la incursió del 7 d'octubre passat en territori israelià.

"Els presoners estrangers són els nostres convidats i seran posats en llibertat quan les condicions ho permetin. Instem tots els països del món a advertir els seus compatriotes que no participin en l'exèrcit enemic", ha afirmat el portaveu de les Brigades Ezedin al-Qassam, braç armat de Hamàs, Abú Obeida.