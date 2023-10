Complicat èxode des del nord de Gaza fins al pas de Rafah, a la frontera amb Egipte @ep

Milers de persones han emprès el camí marcat per Israel i han iniciat un complicat èxode des del nord de Gaza cap al sud de la Franja davant la por a una possible invasió terrestre i ara es troben "atrapades" al sud, on la situació humanitària segueix empitjorant, segons ha alertat l'Alt Comissionat de l'ONU per als drets humans.



La Franja de Gaza és un territori de només 365 quilòmetres quadrats que es connecta amb l'exterior per diversos passos fronterers, dels quals només un, el de Rafah, al sud de la Franja, no depèn d'Israel. Aquesta cruïlla uneix la Franja amb Egipte i s'ha convertit en un potencial salvavides davant del "bloqueig total" que ha imposat el Govern israelià sobre el territori controlat pel grup palestí Hamàs.



Tot i això, com la resta de passos de la Franja, roman tancat en espera d'un acord entre Egipte i Israel que permeti obrir-lo per deixar passar l'ajuda humanitària. Desenes de camions s'amunteguen a l'altra banda de la frontera, tot esperant l'acord polític.

Israel va donar divendres passat un termini de 24 hores per evacuar 1,1 milions de palestins que es trobaven a la zona nord de la Franja de Gaza, controlada pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamás), i una de les àrees més densament poblades del món.



Des de l'any 2007, Israel manté un ferri bloqueig sobre la Franja coincidint amb la consolidació del control de Hamàs sobre Gaza arran d'unes eleccions i un posterior conflicte fratricida amb Al-Fatah, que avui continua controlant Cisjordània.