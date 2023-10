Víctimes dels bombardejos sobre Gaza @ep

Les reserves de menjar a la Franja de Gaza s'esgotaran en menys d'una setmana, segons el Programa

Mundial d'Aliments (PMA) de l'ONU, que ja té preparats a la zona nord d' Egipte o de camí més de 300 tones d'ajuda en cas que finalment s'anunciï algun tipus d'acord polític sobre la reobertura del pas de Rafah , el únic que no està controlat per Israel



Aquest menjar, que no requereix en cap cas de cuina --inclou galetes amb nutrients específics, llaunes i barretes energètiques, entre altres productes--, serviria per alimentar unes 244.000 persones, i se sumaria a una ajuda a la Franja que comença a esgotar-se per l'enduriment del bloqueig després dels atacs de Hamàs el 7 d'octubre.



La directora del PMA per al Pròxim Orient, Corinne Fleischer, ha reclamat en un comunicat que aquesta ajuda pugui entrar a Gaza per ser repartida de manera "immediata". "I no només una vegada. Necessitem un accés mantingut", ha declarat, en advertir d'una situació "catastròfica" en què, "cada dia que passa, hi ha més gent a punt de la inanició".



El responsable per a Palestina, Samer Abdeljaber, ha reconegut que la zona treu el cap a un abisme inèdit, en què els treballadors humanitaris treballen "a contrarellotge" i centenars de persones fan cua cada dia per aconseguir amb prou feines una mica de pa. Actualment, únicament funciona un molí de farina a tota la Franja.



El PMA ha repartit aliments i ajuts econòmics entre més de mig milió de palestins i aspira a ampliar a 800.000 els beneficiaris de l'ajuda a Gaza ia Cisjordània, si bé ja ha advertit que necessita més fons, en concret 74 milions de dòlars ( 70 milions d'euros) per mantenir els seus programes d'emergència durant els propers mesos.