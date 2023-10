El líder suprem de l'Iran, l'aiatol·là Ali Khamenei, ha reclamat aquest dimarts que alts càrrecs d'Israel siguin "jutjats" pels seus "crims" a la Franja de Gaza, després d'onze dies de guerra amb el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), desfermada després dels atacs llançats pel grup el 7 d'octubre, que es van saldar amb prop de 1.400 morts i uns 200 segrestats.



El líder suprem de l'Iran, Al Khamenei @ep

"El règim usurpador sionista ha de ser jutjat", ha manifestat Khamenei al seu compte a la xarxa social X, anteriorment coneguda com a Twitter, on ha afegit que "si continuen els crims del règim sionista, ningú serà capaç d'aturar els musulmans i les forces de resistència".



"Això ha de ser tingut en compte per part dels que volen que l'Iran aturi certs grups de resistència. No han d'esperar res de nosaltres (en aquest sentit)", ha manifestat Khamenei, un dia després que el ministre d'Afers Estrangers iranià , Hosein Amirabdolahian, advertís que és "concebible" una "acció preventiva" contra Israel per part de Teheran o els seus aliats, possiblement "en les properes hores".



Així mateix, Khamenei ha destacat que "nombrosos informes d'Intel·ligència" que manegen les autoritats iranianes apunten que "Estats Units dicta la política actual del règim sionista". "El que es fa es duu a terme a través de la direcció de les esferes de presa de decisions polítiques als Estats Units. Els Estats Units han de retre comptes per aquesta situació", ha sostingut.



D'altra banda, ha denunciat que "en el cas de Palestina, hi ha un genocidi per part del règim ocupant davant la vista de tot el món" i ha criticat que alts càrrecs de diversos països hagin traslladat a Teheran queixes per la mort de civils a els atacs per part de Hamàs, segons ha informat l'agència iraniana de notícies IRNA.



"Els que estaven als assentaments no eren civils. Tots estan armats", ha manifestat. "Assumint que eren civils. ¿A quants civils (israelians) es va matar? El règim ocupant mata centenars de civils (palestins) més, inclosos dones i nens, ancians i joves, en edificis a Gaza en què no resideixen soldats", ha tancat.



Per la seva banda, el 'número dos' de la Guàrdia Revolucionària iraniana, Ali Fadavi, ha manifestat que Israel podria fer front a un altre "cop" per part de "la resistència" en cas que continua cometent "atrocitats" a la Franja de Gaza.



"Els cops de les forces de resistència contra els sionistes continuaran fins que aquest tumor cancerós desaparegui de la faç de la terra", ha dit Fadavi, que ha incidit que "l'enemic sionista encara no s'ha recuperat del cop que va suposar el seu major derrota a la història".



Alhora, ha recalcat que l'ofensiva de Hamàs, coneguda com a 'Tormenta de Al Aqsa', ha estat "una derrota definitiva de la qual els sionistes no poden escapar", alhora que ha manifestat que "la situació als fronts de resistència és bona i la paciència i perseverança dels combatents i el poble palestins no té comparació”.



"La victòria serà aconseguida molt ràpidament", ha indicat, abans d'incidir que "el règim sionista sempre fa el mal i la resistència islàmica el destruirà un dia" . "La resistència és avui més forta que mai i els danys que li ha causat la recent ofensiva sionista són mínims", ha sostingut.



"Si els que fan el mal al món continuen cometent crims a Gaza, potser el poble musulmà d'altres països entri en joc, com el poble palestí i els grups de resistència, i portin a terme un grabn atac contra els sionistes", ha niat Fadavi.



La campanya de bombardejos d'Israel a Gaza ha deixat fins ara 3.000 morts i uns 12.000 ferits, així com prop d'un milió de desplaçats -gairebé la meitat de la població de l'enclavament-. Per això, les Nacions Unides i nombroses organitzacions no governamentals han alertat del greu deteriorament de la situació humanitària, aprofundida pel setge imposat després dels atacs de Hamàs.