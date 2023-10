El Ministeri d'Exteriors israelià ha confirmat aquest dimarts que l'espanyol Iván Illarramendi, del qual no s'han tingut notícies des del 7 d'octubre passat quan es va produir l'atac de Hamàs a Israel, estaria segrestat en mans d'aquest grup terrorista, que té uns 200 ostatges al seu poder.

Banderes israelianes a Jerusalem @ep

En un missatge a X, antic Twitter, el Ministeri israelià ha inclòs expressament la bandera espanyola entre les dels 42 països dels quals hi ha nacionals a les mans de Hamàs. Fins ara, el Govern espanyol no havia volgut entrar en detalls sobre les circumstàncies en què es trobaria Illarramendi, de 46 anys i natural de Zarautz.

El ministre d'Exteriors en funcions, José Manuel Albares, havia anunciat el 9 d'octubre passat que hi havia dos espanyols "afectats" per l'atac per terra, mar i aire perpetrat per Hamàs. Posteriorment, l'11 d'octubre, el Govern va confirmar que l'altra espanyola, la jove Maya Villalobo, de 19 anys i que estava fent el servei militar a Israel, havia mort.

Fins ara, l'únic que se sabia sobre Illarramendi és que es trobava amb la seva dona, de nacionalitat xilena al quibuts Kissufim, molt a prop de la frontera amb la Franja de Gaza, i que havia estat assaltat pels milicians de Hamàs.

En el seu missatge a X, el Ministeri d'Exteriors israelià ha subratllat que "hi ha actualment ciutadans estrangers de més de 40 països com a ostatges de Hamàs". "Us demanem com a pares, com a fills, com a éssers humans que compartiu les seves històries i ens ajudeu a portar-los de tornada a casa", anima, en línia amb el que també manifesta al vídeo que acompanya el text un portaveu del Ministeri.